На Закарпатті проходить благодійний забіг під патронатом дружини президента Угорщини Аніти Герцег. Його учасники подолають 500 кілометрів з Верецького перевалу до Будапешта.

Мета акції — збір коштів на користь Центру медико-соціальної реабілітації ім. св.Михайла в Ратівцях, повідомила кореспондентові Укрінформу Ангела Гуї, каритативний посол-бігун.

“Щорічний благодійний забіг завдовжки 500 км, який проводиться під патронатом дружини президента Угорщини пані Аніти Герцег, стартував учора, в п'ятницю, на Верецькому перевалі. Його метою є привернення уваги до важливості здавання крові та благодійності. Головним отримувачем допомоги є дитячий будинок ім. св. Михайла в селі Ратівці на Ужгородщині”, - розповіла вона.

На Закарпатті проходить благодійний забіг під патронатом дружини президента Угорщини / Фото: Гудак Сергій. Укрінформ

За її словами, від перевалу угорські бігуни дістануться Ратівецького Центру медико-соціальної реабілітації ім. святого Михайла. Напередодні там розпочався огляд дітей із серцевими захворюваннями, який проводять угорські лікарі-кардіологи.

Сьогодні о 17:00 пробіг продовжиться від Ратівецького Центру медико-соціальної реабілітації до українсько-словацького кордону, на пункт контролю с. Малі Селменці – Великі Селменці.

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Кінцевим пунктом маршруту бігунів є Будапешт.

Торік у цьому забігу брали участі перші леді України й Угорщини Марина Порошенко і Аніта Герцег.