Спека в Україні: наскільки прогріє узбережжя морів та високогір'я Карпат

У четвер в Україні збережеться суха та спекотна погода, лише в західних областях ймовірні дощі та грози, в окремих районах град та шквали.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Суха спекотна погода, лише в західних областях місцями короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-21°, на узбережжі морів до 24°; вдень 28-33°, у південній та східній частинах до 35°, на високогір'ї Карпат 17-22°", - йдеться у повідомленні.

У Києві та області також збережеться суха спекотна погода. Вітер переважно східний, 5-10 м/с. У столиці температура вночі близько 20°, вдень 30-32°, на Київщині вночі 16-21°, вдень 30-33°.

Згідно з прогнозом, 21-22 червня буде суха спекотна погода, лише в західних, місцями Житомирській та Вінницькій областях короткочасні дощі, грози, подекуди град, шквали 15-20 м/с. Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-21°, на узбережжі морів до 24°; вдень 29-34°, у південних, східних та більшості центральних областей місцями до 36°, 22 червня в західних областях 23-28°.

У столиці також буде сухо і спекотно. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-21°, вдень 30-34°.

23- 24 червня синоптики прогнозують у західній частині короткочасні дощі, грози; температура вночі 13-19°, вдень 23-29°. На решті території країни 23 червня без опадів, 24 червня, крім сходу, місцями короткочасні дощі, грози; температура вночі 17-23°; вдень 28-34°, на півдні та сході країни до 36°.

На Київщині 23 червня без опадів, 24 червня короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 17-22°; вдень 28-33°.