Завтра в Україні пануватиме спека — до +32°

В Україні у середу, 19 червня, утримається спека з денною температурою 26-32°, на високогір'ї Карпат 20-25°.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

“19 червня мінлива хмарність. Вночі на Закарпатті, вдень у західних, південних та східних областях місцями короткочасні дощі, грози; на решті території без опадів. Вітер переважно північно-східний, 3-8 м/с”, - йдеться в повідомленні.

Температура вночі становитиме 15-20°, на півдні Одещини до 23°; вдень 26-31°, у південній частині до 34°, на високогір'ї Карпат 20-25°.

Упродовж 20-21 червня збережеться мінлива хмарність. У західних областях короткочасні дощі, грози, місцями шквали 15-20 м/с, град; на решті території без опадів. Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 15-20°, на узбережжі морів 19-24°; вдень 28-33°, на півдні та сході країни 31-36°.

У наступні два дні, 22-23 червня, погода не зміниться. У західній частині короткочасний дощ, гроза; температура вночі 14-19°, вдень 24-29°.

На решті території країни без опадів, лише 23 червня у північних областях місцями короткочасний дощ, гроза; температура вночі 16-21°, на узбережжі морів до 24°; вдень 29-34°, на півдні та сході країни до 36°.

У Києві та Київській області 19 червня опадів не очікується. Вітер північно-східний, 3-8 м/с.

Температура вночі у столиці 18-20°, вдень 28-30°; по області вночі 15-20°, вдень 26-31°.

Впродовж 20-21 червня у Києві також буде без опадів. Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 28-33°.

Опадів у столиці синоптики не обіцяють і 22 червня. Водночас 23 червня місцями очікується короткочасний дощ, гроза.

Температура вночі становитиме 16-21°, вдень 29-34°.