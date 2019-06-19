Уряд внесе у Раду законопроєкт, яким пропонує надати низці міст статус ОТГ

Уряд внесе на розгляд Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує надати низці міст статус об'єднаних територіальних громад для того, щоб вони не були позбавлені можливості розвиватися.

Про це Прем'єр-міністр Володимир Гройсман сказав на засіданні уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми вносимо до українського парламенту і будемо наполягати на прийнятті цього рішення максимально швидко. А суть його полягає в тому, що сьогодні великі міста мають достатньо стрімке зростання місцевих бюджетів, а як вони їх використовують - це питання, яке потребує більших інструментів контролю, бо бюджети у містах можуть бути мільярдними, а куди їх витрачати - вирішує окрема група людей, які мають відношення до влади", - сказав Гройсман.

За його словами, водночас сотні міст не мають суттєвої фінансової підтримки, тому треба ухвалити законопроєкт, який надасть містам статус об'єднаних територіальних громад. Таким чином вони стануть більше самостійними. “Тоді до 2020 року вони не будуть заблоковані, а зможуть нормальні розвиватися”, - додав Прем'єр-міністр.

Фото: kmu.gov.ua