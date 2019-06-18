У прикарпатських громадах займуться профілактикою здоров'я

В Івано-Франківській області розпочинається реалізація проекту «Популяризація громадського здоров’я в ОТГ Прикарпаття – обов’язок кожного».

Про це в Івано-Франківську на прес-конференції повідомив виконавчий директор Агенції розвитку ОТГ Прикарпаття Максим Чопей, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Реалізація проекту «Популяризація громадського здоров’я в ОТГ Прикарпаття – обов’язок кожного» - це перший крок в нових утворених громадах на те, щоб розпочати роботу з мешканцями громад про профілактику захворювань і роботи для оздоровлення… Ми живемо нині в нових умовах, коли ментальність і система управління в органах місцевого самоврядування змінюється кардинально. Тобто, людям на місця делегували гроші та повноваження і вони тепер вирішують, як правильно витрачати ці кошти…. Ми хочемо впровадити простий спосіб профілактики здоров’я, який працює в багатьох країнах Європи та США, коли всі мають розуміти, що, наприклад, простіше вранці побігати, аби потім у 50-70 років не вилазили погані болячки…Ця практика є актуальною для наших громад, бо дотепер ця система працювала неефективно », - зазначив Чопей.

За його словами, проект громадського здоров'я у прикарпатських ОТГ впроваджує Агенція розвитку ОТГ Прикарпаття спільно з Івано-Франківським Центром розвитку місцевого самоврядування Програми "U-LEAD з Європою" та обласним телебаченням «Галичина».

«Головні завдання проекту – організація тренінгів, до яких залучатимуть жителів ОТГ, а це – їх керівництво, працівників культури, охорони здоров’я і обов’язково – представників молодіжних рад, які зможуть донести головні ідеї громадського здоров’я… Також ми плануємо на базі Тлумацької ОТГ розробити Концепцію місцевої програми розвитку громадського здоров’я», - зазначила радник з муніципальних послуг Івано-Франківського ЦРМС Марія Баран.

Вартість проекту складає 158 тис. грн. За ці кошти у прикарпатських ОТГ планують провести ряд заходів щодо профілактики громадського здоров’я, видати посібники та створити соціальну відеорекламу.

«Нині є формальна система громадського здоров’я і створений національний Центр громадського здоров’я при МОЗ України. Його завдання – розробити нову систему громадського здоров’я, яка має відійти від «совдепівської» централізованої системи, коли зверху спускали вказівки і лякали контролем та штрафами, до системи, яка дає більше повноважень громадам. Вони розуміють, які є проблеми, а це і зловживання алкоголем, і спалах інфекційних захворювань та інше. …Кожна громада має визначити свої пріоритети і разом діяти, щоб поліпшити ситуацію», - зазначила завідувач кафедри соціальної медицини та громадського здоров’я Івано-Франківського національного мед університету, професор Орина Децик.

За її словами, в Україні понад 80% смертей спричинені тими хворобами, які в багатьох випадках можна запобігти через формування здорового довкілля та способу життя. І роль громад у цьому процесі є неоціненною.

Відомо, що на Прикарпатті працюють 30 ОТГ.

Програма «U-LEAD з Європою» фінансується спільно Європейським Союзом і державами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією й підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.

Фото: Івано-Франківський ЦРМС