У віддалених населених пунктах Закарпаття запрацювали “містечка децентралізації”

У Рахові, Великому Березному та Батьові на Закарпатті пройшли акції Всеукраїнської інформаційної кампанії “Я-Громада” - людям в регіоні з найменшою кількістю ОТГ в країні розповідають про переваги реформи децентралізації.

Про це повідомили у Закарпатському Центрі розвитку місцевого самоврядування Програми “U-LEAD з Європою”.

“Першим містом, яке відвідав автобус Децентралізації, став Рахів. 13 червня в центрі найвисокогірнішого міста України розмістилося «Містечко децентралізації», яке складалося із семи локацій: ЦНАП, ФАП, Екостанція та енергозбереження, Стадіон, Дитсадок, Школа і профосвіта, Громадський простір”, - йдеться у повідомленні.

У кожній локації відвідувачі мали можливість побачити зміни, які відбулися завдяки реформі децентралізації, почути і обговорити факти, кейси, практики з життя, досягнення й складні питання, дізнатися як кожен з нас може долучитися до життя своєї громади, розкрити власні здібності тощо.

Щоб ознайомлюватися з досягненнями реформи було цікавіше, гостям «Містечка децентралізації» запропонували пройти квест і виграти оригінальні призи. Природно, що найбільше пожвавлення гра викликала у дітей, які разом з батьками кинулися проходити змагання. А найпопулярнішою локацією серед діток став Дитячий садок, де можна було погратися в різні розвивальні ігри, а також отримати яскраві малюнки на обличчях аквагримом.

Дорослі з цікавістю слухали про успіхи децентралізації в різних громадах, ділилися своїми поглядами на розвиток своєї громади, розповідали про проблеми, які є у їхніх громадах, та питали, як їх можливо вирішити в умовах ОТГ.

Особливо закарпатців цікавили зміни, які принесе реалізація медичної та освітньої реформ.

Залишали «Містечко децентралізації» діти з подарунками та гарним настроєм, а дорослі – з відчуттям, що об’єднання потрібне насамперед самим жителям.

Також «Містечко децентралізації» відкрило свої «ворота» для жителів та гостей смт Батьово (Берегівський район) та у Великому Березному.

Як повідомляв Укрінформ, всеукраїнська інформаційна кампанія «Я-Громада!» охопить 39 населених пунктів у різних областях України.

Програма «U-LEAD з Європою» фінансується спільно Європейським Союзом і державами-членами - Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею і Швецією і підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.

Фото: facebook.com/iamhromada/