У містечку на Тернопільщині жителям роз’яснили переваги децентралізації

Учасники всеукраїнської інформаційної кампанії «Я – Громада», організованої в рамках Програми «U-LEAD з Європою», відвідали райцентр Підгайці на Тернопільщині.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Мета такої широкомасштабної акції - популярно, у доступній формі розповісти про децентралізацію, про те, які переваги мають новоутворені ОТГ, що дали перші роки діяльності громад в нових умовах. Зауважу, що під час спілкування із багатьма жителями населених пунктів, де ще не діють громади, люди просто дивуються, коли ми їм називаємо деякі цифри, зокрема, ті, які стосуються інфраструктури сіл та містечок. Наприклад, нині в об’єднаних громадах створено й обладнано понад 330 опорних шкіл та більше півтисячі їхніх філій, запроваджується нова система надання адміністративних послуг – діє близько 780 нових ЦНАПів, з яких 125 створено саме в ОТГ, активно прокладається централізоване водопостачання та водовідведення, у сільській місцевості, формується потужна мережа нових амбулаторій», - розповіла кореспонденту агентства експерт зі стратегічних комунікацій проекту «Я-Громада!» Тетяна Вороніна.

Водночас, за її словами, люди про всі ці та інші позитивні зміни не завжди поінформовані. Зокрема, у Теребовлянській ОТГ Тернопільської області торік заклади культури заробили 780 тис. грн, спорту – 48 тис. грн, один тільки туристично-інформаційний центр – понад 84 тис. грн. До речі, цього року тут сподіваються прийняти не менше 7 тисяч туристів, а це - нові надходження у громаду. Але про це навіть на Тернопільщині мало хто знає.

Тож завдання кампанії «Я – Громада» - розповісти про подібні та інші переваги створення об'єднаних територіальних громад. В рамках цієї кампанії на міському майдані Підгайців облаштували «Містечко децентралізації».

«Власне, це – ідеальна модель сучасної об’єднаної територіальної громади з усіма її сферами діяльності. Тут є 7 тематичних наметів, починаючи від інформпункту, в якому можна отримати загальні відомості про це імпровізоване містечко. У ньому, зокрема, діють прообрази ЦНАПу, амбулаторії, школи та профтехосвіти, дитячий садок, екостанція, стадіон, територія громадського простору, де можна провести публічні дебати та поспілкуватися. У кожній із таких локацій наші фахівці зустрічають місцевих жителів, дають відповіді на їхні запитання. Зроблено це у формі квесту. Відвідувачі містечка отримують наліпки і після проходження усіх цих локацій їм видають оригінальні призи», - розповіла медіакоординатор проекту «Я – Громада!» Наталія Крамар.

Серед тих, хто цього дня спілкувався з учасниками інформаційної кампанії, був і Сергій Ткачов. Він приїхав сюди з села Вікно Гусятинського району, що за більш як 70 км від Підгайців.

«Дізнався, що сюди прибувають представники всеукраїнської інформаційної компанії «Я – Громада», то вирішив спеціально приїхати разом зі своїми земляками, аби нам роз’яснили дещо у створенні громади. Справа у тому, що ми хочемо створити нову ОТГ із центром у селі Вікно, та цей процес гальмується на місці, в районі. До нас готові приєднатися 10 навколишніх сіл, на території яких діє 5 сільських рад. Ми домоглися того, що 25 червня це питання розглядатимуть на пленарному засіданні сесії обласної ради, але хотіли би проконсультуватися у фахівців щодо алгоритму наших дій, щоб усе було юридично грамотно. І дякуємо експерту з децентралізації Олені Слизюк, яка все нам тут роз’яснила, залишила свої координати для можливого подальшого спілкування, коли у нас виникнуть нові запитання», - зазначив Ткачов.

Як повідомлялося, у рамках всеукраїнської інформаційної компанії «Я – Громада», організованої за підтримки Програми «U-LEAD з Європою», у різних областях України відбудеться 28 публічних та 11 діалогових заходів за участю громадськості, представників ОТГ, волонтерів та журналістів.

Загалом ця інформаційна кампанія охопить 39 населених пунктів України та має на меті інформувати населення про реформу децентралізації, сформувати позитивне ставлення до процесів добровільного об'єднання та децентралізації в Україні.

Фото: Олег Снітовський