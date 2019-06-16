Децентралізація перетворює маленькі міста на культурні осередки - Гройсман

Завдяки реформі децентралізації, яка дала змогу передати чималі кошти на місця, невеликі міста змогли організовувати різноманітні культурні події та запрошувати туристів.

Про це Прем’єр-міністр Володимир Гройсман написав на своїй сторінці у Facebook.

"Відчуваю гордість за маленькі українські міста, які стають великими культурними центрами. Це стало можливо, зокрема, і завдяки реформі децентралізації, яка передала на місця великі гроші. Тепер громади мають фінанси, щоб просувати культуру свого регіону та влаштовувати такі яскраві заходи", - зазначив Гройсман.

На ці думки його надихнуло нещодавнє відвідання фестивалю оперної музики "Operafest Tulchyn", що проходив на Вінниччині. На це музичне свято приїхали туристи з різних куточків України та світу.

Прем'єр-міністр зауважив, що на "Оperafest Tulchyn" він побував уже вдруге.