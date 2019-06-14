Нафтогаз знизив ціни на для населення на вимогу уряду — Гройсман
Про це повідомив Прем'єр-міністр Володимир Гройсман у Facebook.
“НАК "Нафтогаз України" виконав вимогу Уряду і знизив ціну на газ для населення в червні. Я завжди був на боці людей і контролюватиму, аби і в майбутньому вони не платили за завищеними тарифами”, - написав глава уряду.
Як повідомлялося, за дорученням Кабінету міністрів НАК "Нафтогаз України" спільно з представниками уряду розробив новий механізм визначення регульованої ціни, який дозволяє не тільки уникнути підвищення вартості газу для населення та теплової генерації з 1 травня 2019 року, а й зменшити її до рівня 8247 грн за тис. кубометрів (кінцева роздрібна ціна).
Цей механізм передбачає такий підхід: якщо ринкова ціна газу для промислових споживачів є нижчою за встановлену в постанові КМУ №867 від 19.10.18 р., ціна для населення відповідно знизиться. Якщо ж ринкова вартість газу для промисловості зросте понад визначений урядом рівень, то ціна для населення залишиться на цьому рівні.
23 квітня Гройсман заявив, що зниження "Нафтогазом" ціни на газ на 300 гривень за тисячу кубів з травня є гарним початком для подальших знижень. Він додав, що вважає ненормальною ситуацію, коли Нафтогаз, користуючись своїм становищем монополіста, “крутить” питанням зниження цін на газ, і враховує лише власний комерційний інтерес. "Це другий раз, коли я поставив жорстку вимогу перед Нафтогазом (щодо зниження ціни на газ - ред). Третього разу не буде. Тому нехай працюють на країну і збільшують видобуток українського газу, хай шукають дешевший газ по всьому світу, щоб українці отримали його дешевшим", - заявив Гройсман.