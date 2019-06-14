Нафтогаз знизив ціни на для населення на вимогу уряду — Гройсман

НАК "Нафтогаз України" виконав вимогу Уряду і знизив ціну на газ для населення в червні.

Про це повідомив Прем'єр-міністр Володимир Гройсман у Facebook.

“НАК "Нафтогаз України" виконав вимогу Уряду і знизив ціну на газ для населення в червні. Я завжди був на боці людей і контролюватиму, аби і в майбутньому вони не платили за завищеними тарифами”, - написав глава уряду.

Як повідомлялося, за дорученням Кабінету міністрів НАК "Нафтогаз України" спільно з представниками уряду розробив новий механізм визначення регульованої ціни, який дозволяє не тільки уникнути підвищення вартості газу для населення та теплової генерації з 1 травня 2019 року, а й зменшити її до рівня 8247 грн за тис. кубометрів (кінцева роздрібна ціна).

Цей механізм передбачає такий підхід: якщо ринкова ціна газу для промислових споживачів є нижчою за встановлену в постанові КМУ №867 від 19.10.18 р., ціна для населення відповідно знизиться. Якщо ж ринкова вартість газу для промисловості зросте понад визначений урядом рівень, то ціна для населення залишиться на цьому рівні.

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23 квітня Гройсман заявив, що зниження "Нафтогазом" ціни на газ на 300 гривень за тисячу кубів з травня є гарним початком для подальших знижень. Він додав, що вважає ненормальною ситуацію, коли Нафтогаз, користуючись своїм становищем монополіста, “крутить” питанням зниження цін на газ, і враховує лише власний комерційний інтерес. "Це другий раз, коли я поставив жорстку вимогу перед Нафтогазом (щодо зниження ціни на газ - ред). Третього разу не буде. Тому нехай працюють на країну і збільшують видобуток українського газу, хай шукають дешевший газ по всьому світу, щоб українці отримали його дешевшим", - заявив Гройсман.