У Херсоні просять передбачити у бюджеті кошти на дренажну систему для Нової Маячки

Херсонська облрада просить Кабмін передбачити у державному бюджеті кошти на будівництво нової дренажної системи у смт Нова Маячка, що постраждало через підтоплення.

Відповідне звернення депутати підтримали 37 голосами на позачерговій сесії облради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Звертаємося до Кабінету міністрів України щодо того, щоб передбачити у державному бюджеті кошти на будівництво нової дренажної системи у смт Нова Маячка та щодо виділення грошової компенсації мешканцям цього населеного пункту», - йдеться у зверненні, яке запропонував на розгляд сесії перший заступник голови обласної ради Василь Зеленчук.

Він також зазначив, що це селище не вперше потерпає від підтоплення – така ситуація відбувалася у 2010 та у 2015 році.

Під час обговорення звернення депутат Віктор Лісний запропонував звернутися до Генеральної прокуратури України з тим, щоб вона перевірила, як були використані кошти, які виділялися у попередні роки на вирішення цієї проблеми.

Спочатку у проєкті звернення пропонували звернутися також до Генеральної прокуратури України щодо відкриття кримінального провадження за фактом бездіяльності посадових осіб селищної ради через ситуацію з підтопленням у Новій Маячці. Проте після обговорення депутати дійшли висновку, що місцева влада не могла вирішити проблему самостійно і винне у тому, що проблема не вирішується роками, Державне агентство водних ресурсів.

«Пропоную після абзацу другого, додати: звертаємося до Кабінету міністрів з проханням звільнити керівника агенції водних ресурсів Овчаренко Ірину Іванівну за халатне ставлення до виконання своїх обов’язків… Утопили ціле село – у нас відповідальних немає…І Генеральній прокуратурі України – відкрити кримінальне провадження за фактом бездіяльності працівників агенції водних ресурсів», - запропонував доповнити звернення депутат Сергій Рибалко.

На думку голови облради Владислава Мангера, на підтоплення у населених пунктах області у столиці увагу не звертають.

«На жаль, підтоплення, яке зараз відбулося у Херсонській області, ніхто в країні не звертає на це увагу. На Закарпаття - їдуть, на Львівщину – їдуть, за нас – забули. Ми межуємо з анексованим Кримом і крім місцевої влади ніхто не реагує на те, що відбувається у підтоплених регіонах. Ми хочемо звернути увагу керівництва нашої держави на те, що сьогодні потрібна обов’язково, терміново допомога підтопленим регіонам. Все, що можна облрадою, місцевими радами робимо, але потрібно, щоб держава звернула на це увагу», - зазначив Мангер.

Як повідомляв Укрінформ, у період з 3 по 5 червня на території Херсонської області внаслідок потужного атмосферного циклону пройшли грози, сильні зливи, град, які супроводжувалися шквалами та поривами вітру штормової сили понад 30 м/с.У новій Маячці зливи продовжились ще й з 6 по 9 червня.

У зону стихійного лиха потрапили населені пункти: Козачі Лагері, Нова Маячка в Олешківському районі, Тягинка у Бериславському районі, Гладківка у Голопристанському районі, а також райцентр Велика Лепетиха.

Як повідомляв Укрінформ, депутати Херсонської облради на сесії 18 червня проголосували за виділення 2,7 млн гривень для населених пунктів регіону, що постраждали від підтоплення. Також вони підтримали оголошення конкурсу на краще технологічне рішення для подальшого виготовлення проекту «Захист від шкідливої дії вод смт Нова Маячка Олешківського району Херсонської області». Проте, як зазначив під час брифінгу голова облради Владислав Мангер, для того, щоб модернізувати дренажну систему, необхідно передбачити кошти у державному бюджеті, місцева влада зможе профінансувати лише виготовлення проектно-кошторисної документації для цього проекту.