Кличко: Необхідно посилити фінансову спроможність місцевих громад

Не можна допустити згортання або скасування реформи місцевого самоврядування. Навпаки – необхідно посилити фінансову спроможність українських громад.

Про це заявив голова АМУ, мер Києва Віталій Кличко на загальних зборах Асоціації міст України в рамках ХV Українського муніципального форуму в Одесі, повідомляє пресслужба КМДА.

«Сьогодні ми всі розуміємо, що в 2019 році перед нами постають нові виклики. Головне – донести до нової влади нашу позицію щодо важливості реформи місцевого самоврядування. Не можна допустити її згортання або скасування. Вкрай необхідно посилити фінансову спроможність українських громад», – зазначив столичний голова.

Він запевнив, що як голова Асоціації міст України і надалі відстоюватиме позицію Асоціації та захищатиме інтереси сіл, селищ, міст та об’єднаних територіальних громад. Адже саме від їхнього розвитку і успішності залежить подальший розвиток і успіх України.

Кличко нагадав, що Асоціація міст України – це найавторитетніша в Україні недержавна організація, що представляє позицію та захищає права місцевого самоврядування. У її складі – 779 міських, селищних, сільських рад. Серед них – 341 об’єднана територіальна громада. А одним із найважливіших завдань Асоціації є ведення діалогу, ефективна співпраця з органами державної влади, як на центральному, так і на регіональному рівні.

Так, протягом року експерти АМУ проаналізували на предмет впливу на місцеве самоврядування майже 4 тисячі проектів урядових актів. Підготували 69 експертних висновків до законопроектів. Брали участь у розробці 84 законопроектів. Результатом цієї роботи стало ухвалення 179 урядових рішень, які позитивно впливають на розвиток місцевого самоврядування.

«Завдяки нашому Міжфракційному об’єднанню в парламенті ухвалили два дуже важливих законопроекти – про приєднання громад до міст обласного значення та про запровадження електронного квитка на громадському транспорті», – додав Кличко.

За його словами завдяки ініціативам АМУ в бюджетному процесі в Держбюджеті на 2019 рік для всіх територіальних громад залучено додатковий ресурс обсягом 44,6 млрд грн.

«Важливим напрямом нашої діяльності залишається надання консультацій та правової допомоги громадам-членам АМУ. У 2018 році було надано майже 10 тисяч консультацій органам місцевого самоврядування. Асоціація сприяє професійному розвитку працівників місцевого самоврядування – проводить практикуми для місцевих посадовців, навчання для місцевих депутатів, заходи з обміну досвідом», – наголосив він.

Що стосується міжнародної діяльності, то АМУ розвиває ефективне співробітництво з такими ж асоціаціями інших країн. Вивчає їхній досвід, кращі напрацювання місцевого самоврядування та практики реалізації реформ. Асоціація є активним членом Ради європейських муніципалітетів та регіонів.

Кличко подякував партнерам Асоціації міст України: Агентству США з міжнародного розвитку, Федерації Канадських муніципалітетів, Норвезькій асоціації місцевих та регіональних влад, Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи та представництву ЄС в Україні за підтримку та ефективну співпрацю.

Також під час Українського муніципального форуму в Одесі Віталій Кличко зустрівся з генеральним секретарем Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи Андреасом Кіфером. Під час спілкування вони обговорили виклики, що стоять перед самоврядуванням в Україні, та співпрацю з європейськими інституціями в розвитку місцевого самоврядування.