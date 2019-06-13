Кличко обіцяє “запустити” Шулявський міст до кінця року

Кличко обіцяє “запустити” Шулявський міст до кінця року

Укрінформ
Завдання столичної влади, щоб до кінця року рух транспорту по новому збудованому Шулявському мосту було відновлено.

Про це заявив міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У кожного киянина питання - коли вже міст буде працювати. Ми робимо все для того, щоб у вересні вже конструкція мосту стояла, і до грудня ми будемо робити все, щоб міст запустити, тобто у цьому році вже Шулявський міст запустять. Старий міст демонтований, і зараз вже йде підготовка для монтажу нової конструкції мосту", - сказав Кличко.

Він висловив сподівання, що новий міст не потребуватиме ремонту щонайменше 100 років.

"У нас всі прорахунки з конструкторських бюро йдуть з кратним запасом максимального навантаження, на кожному мостовому переході. Тобто безпека і надійність для нас є ключовими питаннями", - додав міський голова.

За його словами, сьогодні у Києві 75 мостів знаходяться в передаварійному стані.

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Водночас він зазначив, що наразі активно ведуться переговори про знесення цеху №5 заводу "Більшовик", щоб можна збудувати додаткову розв'язку з проспекту Перемоги.

"За мною знаходиться 5-тий цех заводу "Більшовик", який насправді не працює, а працює в дивному напрямку - не будує ніякого обладнання, а продає взуття...Тому ми звертаємося до Фонду держмайна піти на зустріч і до Кабінету міністрів прискорити цей процес", - сказав він.

Кличко нагадав, що завод "Більшовик" має велику заборгованість перед містом.

"І ми готові списати цю заборгованість, враховуючи знесення цього цеху", - додав він.

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