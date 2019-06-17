На Одещині Lexus влетів у припаркований ВАЗ, троє загиблих
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Укрінформ
У нічній дорожній аварії на Одещині загинуло троє людей, ще четверо госпіталізовані.
Про це повідомляє обласна поліція.
"Сьогодні вночі за 10 км від села Воробіївка Великомихайлівського району водій “Лексуса”, що рухався в бік Одеси, не впорався з керуванням і зіткнувся з припаркованим на узбіччі ВАЗом. Від удару останній викинуло на ще один легковик, що стояв поряд", - розповіли у поліції.
Як повідомляється, водій та двоє пасажирів ВАЗа зазнали тяжких травм і померли дорогою до лікарні, ще одного пасажира, а також водія “Лексуса” з двома його пасажирами госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості.
На місці аварії працюють правоохоронці. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.