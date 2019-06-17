ДТП на набережній в Ужгороді: підозрюваній обрали запобіжний захід

Ужгородський міськрайонний суд обрав запобіжний захід студентці, що 15 червня за кермом Porshe скоїла зіткнення з автомобілем Ford на міській набережній, у вигляді тримання під вартою до 13 серпня без можливості внесення застави.

Про це повідомляється на сторінці суду у Facebook.

“Тримання під вартою без визначення застави — слідчим суддею Ужгородського міськрайонного суду обрано запобіжний захід 21-річній підозрюваній в порушенні правил дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження потерпілому” - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, судом враховано тяжкість злочину, в якому підозрюється особа, факт керування автомобілем без відповідного на те права, а також "особливий суспільний резонанс".

Строк дії ухвали попередньо визначений до 13 серпня 2019 року.

Як повідомляв Укрінформ, ДТП сталася 15 червня ввечері на набережній в Ужгороді. Поліція встановила, що 21-річна водійка Porsche виїхала на смугу зустрічного руху, де допустила зіткнення з Ford Foсus. Водій легковика госпіталізований, він і досі в комі.

Учора 21-річній студентці, жительці Сваляви Закарпатської області, було оголошено підозру, її помістили в ІТТ.