І швець, і жнець...На Львівщині обговорили роль секретаря місцевої ради

Повноваження і обов`язки секретаря місцевої ради, юридичні аспекти його діяльності лягли в основу дводенного семінару “Роль секретаря в інституційному розвитку міської ради”, що пройшов на Львівщині.

Захід провів Львівський Центр розвитку місцевого самоврядування Програми "U-LEAD з Європою", повідомляє кореспондент Укрінформу

“Коли ми говоримо про спроможність нового базового рівня місцевого самоврядування, якими є об’єднані територіальні громади, то маємо на увазі три ключові речі: фінансову, ресурсну і кадрову спроможності. І як виявилося, саме кадрова спроможність стала справжнім викликом для територіальних громад”, - зазначила директор Львівського ЦРМС Галина Гречин.

За її словами, це особливо стосується тих громад, які утворилися на базі сільських, селищних або невеликих міських рад. Тому що кошти надходять, матеріальна база у вигляді нерухомості і землі існує, але людей, які можуть ефективно розпоряджатися цим усім, не так багато.

Як зазначалося на семінарі, секретар ради - це одна з ключових посад в органі місцевого самоврядування, яка уособлює представницький орган, організовує роботу депутатів і в той же час є публічною особою і входить у виконавчий комітет ради.

Учасники семінару — секретарі селищних і міських рад окреслили свої очікування від навчання як можливість отримати інструменти, що допоможуть у повсякденній роботі, у спілкуванні з представниками ЗМІ, бізнесменами, громадянами. За словами багатьох учасників семінару, вони набільше відчувають брак знань у юридичній царині. Тож основна частина дводенного курсу була присвячена саме правовому аспекту роботи секретаря.

Радник з юридичних питань Львівського ЦРМС Андрій Гнида представив вичерпний огляд законодавства щодо повноважень секретаря місцевої ради, оприлюднення її рішень.

Про тактику ведення перемовин у складних ситуаціях розповів координатор проекту “Київський діалог” Станіслав Безушко. Він же провів комунікаційні тренінги.

Своїм досвідом підготовки сесій міської ради, візування питань порядку денного поділився радник з питань регіонального розвитку ЦРМС Зеновій Сірик, який свого часу працював секретарем Львівської міської ради і очолював її, коли мер достроково склав повноваження. Тож і теоретична частина, і практичні заняття, які проводив Сірик, викликали особливе зацікавлення аудиторії.

“Навчитися на секретаря ради неможливо: ця людина повинна мати ґрунтовні знання законодавства, навички і знання у сфері кадрової політики, адже секретар ради входить у конкурсну комісію, яка набирає працівників ОМС. Окрім того, треба мати управлінські навички. І не на останньому місці стоять навички комунікації: з депутатами ради, громадою, її мешканцями”,- зазначив Сірик.

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Слухачі також ознайомилися з роботою електронної системи голосування у Судововишнянській міській раді, яку представив її голова Олег Станкевич. Він, зокрема, розповів, що вже через декілька хвилин після завершення сесії система видає дані голосування за кожне рішення, а їх, як правило, виноситься на сесію не менше ста.

Програма «U-LEAD з Європою» спільно фінансується Європейським Союзом і його країнами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією й підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.

Фото: Львівський ЦРМС