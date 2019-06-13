Диверсант ФСБ намагався підірвати ємності із хлором на об’єкті

Диверсант ФСБ намагався підірвати ємності із хлором на об’єкті "Харківводоканалу"

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Укрінформ
Працівники СБУ на Харківщині запобігли диверсії на об’єкті критичної інфраструктури - комплексі водопідготовки “Дніпро” КП “Харківводоканал”.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

“Оперативники спецслужби спільно з бійцями спецпідрозділу СБУ “А” затримали мешканця Харківської області після закладення та спроби приведення у дію вибухового пристрою на території комплексу водопідготовки “Дніпро” КП “Харківводоканал” у селищі Краснопавлівка”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що диверсант заклав вибухівку у безпосередній близькості до ємності із хлором, яка технологічно задіяна в системі очищення води та у разі пошкодження відновленню не підлягає. За попередніми даними, потужність вибухівки еквівалентна двом кілограмам тротилу.

"Вибух міг призвести до дестабілізації соціально-економічної обстановки в регіоні через припинення водопостачання у містах Харків та Лозова", - наголошують в СБУ.

Правоохоронцям затриманий розповів, що виконував завдання співробітників ФСБ РФ, якими був завербований у лютому 2019 року у Бєлгороді (Росія).

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Громадянину України оголошено підозру про скоєння злочину, передбаченого ст.113 (“Диверсія”) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

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