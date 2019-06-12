У Маріуполі розпочала роботу конференція «Зернова логістика і термінали України»

У Маріуполі розпочала свою роботу 1-а Міжнародна конференція «Зернова логістика і термінали України».

Про це 12 червня повідомили в Маріупольському морському торговельному порту.

«У готельному комплексі «ВіМарко» розпочала свою роботу 1-а Міжнародна конференція «Зернова логістика і термінали України», генеральним спонсором якої є Маріупольський морський торговельний порт», - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що більш як півсотні фахівців зібралися, щоб на конференції обговорити і визначити шляхи вирішення актуальних проблем, які стоять перед аграріями і транспортно-логістичними підприємствами України.

Відкриваючи конференцію, директор Маріупольського порту Олександр Олійник привітав учасників від імені трудового колективу підприємства і наголосив, що ця конференція стане корисною і продуктивною для логістичної спільноти України і, перш за все, Азовського регіону. Він зазначив, що результатом роботи конференції буде налагодження ефективного взаємовигідного співробітництва.