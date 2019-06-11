Делегація представництва ЄС відвідала лікарню та гімназію на Донеччині

Делегація Представництва ЄС та політичних радників посольств країн-членів Європейського Союзу відвідала Мирноградську центральну лікарню та гімназію.

Про це повідомили в Департаменті інформаційної та внутрішньої політики Донецької облдержадміністрації.

«Представництво Європейського Союзу в Україні та політичних радників посольств країн-членів ЄС у Мирнограді відвідали центральну міську лікарню... Також гості завітали до загальноосвітньої школи І ступеня – гімназії Мирноградської міської ради Донецької області», - йдеться у повідомленні.

Делегація Представництва ЄС відвідала Донеччину/Фото:dn.gov.ua

Зазначено, що під час візиту в лікарні делегати оглянули рентгенограф та флюороскоп OPERA T30 італійського виробника медобладнання General Medical Merate S.p.A, яке придбали коштом Європейського інвестиційного банку за Надзвичайною кредитною програмою для відновлення України. Працівники лікарні розповіли про етапи введення обладнання в експлуатацію та результати, які вже отримані завдяки своєчасному використанню.

У навчальному закладі закордонні гості оглянули предметні кабінети, сучасне учнівське обладнання, бібліотеку, ігрові майданчики, комп’ютерні класи.

Вони також взяли участь в круглому столі, присвяченому соціально-економічній ситуації в Донецькій області, стану вугільної галузі у регіоні, проблемам водопостачання регіону, зокрема Бахмутського і Костянтинівського районів з огляду на нещодавнє скорочення електроенергії у зв’язку із змінами в законодавстві України.

Як повідомлялося, 9-10 червня на Донеччину відбувся візит делегації представництва ЄС та політичних радників посольств країн-членів Європейського Союзу до України. Гості відвідали державну шахту «Капітальна» в Мирнограді.