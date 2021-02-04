4 лютого, 15:30 - пресконференція учасників проєкту Всесвітній тиждень міжконфесійної гармонії

Організатор: Всеукраїнська рада релігійних об’єднань (ВРРО).

Учасники: єпископ Сергій (Вутянов) - головуючий Всеукраїнської ради релігійних об`єднань, представник Апостольської Православної Церкви в Україні; Андрій Юраш - завідуючий відділом з питань релігії, забезпечення права громадян на свободу світогляду і віросповідання Секретаріату Кабінету Міністрів України; В’ячеслав Горшков - координатор співпраці з релігійними спільнотами Державної служби України з етнополітики та свободи совісті; шейх Саід Ісмагілов - муфтій Духовного управління мусульман України «Умма» (ДУМУ «Умма»); Людмила Филипович - д. філос. н., професор, провідний науковий співробітник Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України, віцепрезидент Української асоціації релігієзнавців; Алла Баранова - член Національних Духовних Зборів Бахаї України, РО «Національні Духовні Збори Бахаї України»; Ігор Козловський - к.і.н., вчений-релігієзнавець, старший науковий співробітник відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України,керівник Центру релігієзнавчих досліджень та міжнародних духовних стосунків.

Коротко. Учасники заходу підіб'ють підсумки проведених заходів до Всесвітнього тижня міжконфесійної гармонії, обговорять низку актуальних питань сучасного стану міжконфесійних відносин в Україні та план заходів про гармонізацію міжконфесійної співпраці.

Довідково. Ініціатори проведення в Україні Всеукраїнського тижня міжконфесійної гармонії: Всеукраїнська Рада Релігійних Об’єднань (ВРРО), Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України, Українська асоціація релігієзнавців, Релігійно-інформаційна служба України (РІСУ).

Проведення Всесвітнього тижня міжконфесійної гармонії базується на Резолюції Генеральної Асамблеї ООН - A/65/PV.34 про Всесвітній тиждень гармонійних міжконфесійних відносин.

Додаткова інформація за тел.: +380 67 959 9281 (Оргкомітет проведення Всесвітнього тижня міжконфесійної гармонії в Україні).

У зв'язку з карантинними обмеженнями кількість місця обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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