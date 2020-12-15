15 грудня, 14:00 - круглий стіл на тему: "Україна-2021: виклики та загрози"

Організатор: Укрінформ.

Учасники: Віктор Галасюк - доктор економічних наук, президент Української асоціації Римського клубу; Євген Головаха - доктор філософських наук, професор, член-кореспондент НАН України, заступник директора Інституту соціології НАНУ; Іван Городиський - кандидат юридичних наук, адвокат, директор-засновник Школи права Українського католицького університету (2014-2020), голова Львівського відділення Асоціації правників України, експерт Аналітичного центру УКУ; Сергій Данилов - заступник директора Центру близькосхідних досліджень; Юлія Каздобіна - голова Української фундації безпекових студій; Федір Лапій - кандидат медичних наук, доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології НМАПО імені П. Л. Шупика; Євген Магда - кандидат політичних наук, директор Інституту світової політики; Сергій Романюк - доктор економічних наук, професор кафедри публічного управління та публічної служби, директор Інституту “Вища школа державного управління” Національної академії державного управління при Президентові України; Андрій Сухарина - політичний аналітик Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва; Сергій Телешун - доктор політичних наук, професор, директор Інституту державної служби та місцевого самоврядування, завідувач кафедри публічної політичної та політичної аналітики НАДУ при Президентові України.

Коротко. Учасники експертного круглого столу зберуться, щоб обговорити найгостріші проблеми України у політичній, соціальній, економічній та інших сферах, підсумувати 2020 рік і визначити основні виклики та загрози у 2021-му.

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У зв'язку з карантинними заходами кількість місць обмежена

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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