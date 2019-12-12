12 грудня, 11:00 - Національна стійкість: нові підходи у вирішенні старих проблем

Організатори: Укрінформ; ICDS - International Centre for Defence and Security (Tallinn); Resilient Ukraine.

Учасники: Каімо Кууск - Надзвичайний та Повноважний Посол Естонської Республіки в Україні; Микита Потураєв - голова підкомітету з питань інформаційної політики Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики; Олександр Терещенко - заступник міністра у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України; Олександр Харченко - генеральний директор Укрінформу; Олексій Ноздрачов – полковник, начальник Управління цивільно-військового співробітництва Збройних сил України; Дмитро Теперік - керівник програми “Стійка Україна”, виконавчий директор ICDS - International Centre for Defence and Security (Tallinn); Наталія Лігачова - голова ГО “Детектор медіа”; Юлія Каздобіна - "Українська фундація безпекових студій", головний редактор журналу "Крим Інформ"; Наталя Іщенко - спеціаліст з соціальних комунікацій; Олексій Тарабукін - завідувач сектору стратегічних комунікацій Міністерства інформаційної політики України (Міністерство культури, молоді та спорту).

Питання до обговорення:

Функція Законів про медіа та про дезінформацію: свобода ЗМІ та державна безпека.

Наративом та посилом: роль власного російськомовного каналу в посиленні національної стійкості.

Естонія: успішні кейси з посилення національної стійкості.

Цивільно-військове співробітництво: нові виклики під час розведення військ.

Соціальна психологія: як подолати конфлікт та реінтегрувати населення Донбасу.

Довідково. Мета програми "Стійка Україна" - створення та впровадження стандартів виміру стійкості суспільства та постійне вдосконалення даної системи, відповідно до актуальних чинників та процесів.

Паралельною ціллю програми є посилення людських горизонтальних зв'язків між українцями та естонцями, взаємне навчання з метою посилення стійкості обох народів.

Наразі команда "Стійкої України" готується до публікації власного комплексного дослідження зі стану в інформаційній, комунікаційній та кібербезпеці у південно-східній Україні. Також в межах програми відбуватимуться навчальні заходи у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях та у м. Маріуполь.

Програма "Стійка Україна" впроваджується Міжнародним Центром Оборони та Безпеки (ICDS) за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Естонської Республіки.

Підсумкові матеріали:

Відео з круглого столу:

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