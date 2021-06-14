Україна має бути готова до всіх способів протистояння Путіну - Арестович

Україна має бути готова протистояти режиму Путіна не тільки у військовій, а і в інших сферах - економічній, інформаційній, дипломатичній.

Про це заявив речник української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович у програмі "Взгляд с Банковой" на телеканалі "Дом".

За його словами, увага Путіна до України і його висловлювання показують, що "для нього українська тема - це тема, яка особисто йому болить".

"І він займатиметься нами довго і ґрунтовно, поки він при владі. А це означає, що і ми повинні бути готові до всіх видів протистояння, не тільки військового. Якраз військову складову ми і хочемо зняти, це основне завдання команди Президента Зеленського. Але протистояння в економічній, інформаційній, дипломатичній сферах залишаться, нікуди не дінуться, і ми повинні це дуже добре розуміти", - розповів Арестович.

Він наголосив, що Україна у цій боротьбі повинна залишитися демократією.

"Ми повинні вирішити два завдання: не дати Російській Федерації далі захоплювати нашу територію, розум і серця наших громадян, і одночасно залишитися демократією, не впавши у жорсткий варіант. Щоб не стати драконами самим, борючись з драконом... Це буде головною перемогою Путіна, якщо ми припинимо бути демократією. А оскільки ми нею залишаємося, значить, поки ми не програли і не програємо", - переконаний речник української делегації в ТКГ.

Також він нагадав слова Джо Байдена, що світ нині розділився на демократію, відкрите суспільство і тих, хто діє авторитарно.

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"Байден, як лідер вільного світу, після зустрічі в межах саміту НАТО, зустрічі "Великої сімки" у Лондоні спілкуватиметься з Путіним, як із представником авторитарного світу", - додав Арестович.

Як повідомляв Укрінформ, зустріч Джо Байдена та Володимира Путіна відбудеться у Женеві 16 червня.