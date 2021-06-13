G7 закликала Росію прибрати війська від українського кордону і з Криму

Лідери країн Великої сімки закликали Росію прибрати російські збройні сили зі східного кордону України і з окупованого Криму.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в спільному комюніке за підсумками саміту G7 у Великій Британії.

«Ми закликаємо Росію знизити напруженість і діяти у відповідності зі своїми міжнародними зобов'язаннями, і вивести російські війська та техніку, розміщені на східному кордоні України і на Кримському півострові», - йдеться у заяві.

Лідери семи країн також підтвердили свою підтримку «незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах».

G7 також закликала Росію і підтримувані нею збройні формування на тимчасово окупованих територіях України «до конструктивного діалогу (в рамках Мінських угод - ред.) і прийняття зобов'язань про припинення вогню».

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Як повідомляв Укрінформ, лідери країн «Великої сімки» зібралися у Великій Британії на саміт, який проходив 11-13 червня. Серед головних тем зустрічі були протидія пандемії COVID-19, підтримка міжнародного правопорядку і стабільності, боротьба з кліматичними змінами, реагування на найважливіші виклики в сфері міжнародної безпеки, зміцнення трансатлантичного партнерства.