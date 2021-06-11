Візит Зеленського до США відбудеться наприкінці липня - Кулеба

Зустріч президентів України та Сполучених Штатів Америки у Вашингтоні відбудеться наприкінці наступного місяця.

Як передає Укрінформ, про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив в ефірі каналу "Україна 24".

"Зустріч Зеленського і Байдена відбудеться в кінці липня, обговорюється дата в кінці липня. Формат – повноцінний офіційний візит Президента України до США... в рамках якого буде не лише зустріч с Байденом, а й низка інших заходів", - повідомив міністр.

За словами Кулеби, до США вирушить велика українська делегація, "тому що дуже широкий порядок денний, багато питань".

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"Ми дуже ретельно готуємо цей візит, ми вже працюємо над ключовими елементами програми, але головне – ми вже працюємо над ключовими домовленостями. Тому що у Президента Зеленського завжди установка – що ми не займаємося політичним туризмом, не їздимо просто так, а їдемо за результатами. Ми вже активно працюємо з американською адміністрацією, щоб цей візит був максимально результативний для України", - зазначив глава МЗС.

Як повідомляв Укрінформ, 7 червня Зеленський і Байден провели телефонні переговори, під час яких американський лідер запросив українського колегу відвідати Білий дім.