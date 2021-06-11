Візит Зеленського до США відбудеться наприкінці липня - Кулеба
Як передає Укрінформ, про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив в ефірі каналу "Україна 24".
"Зустріч Зеленського і Байдена відбудеться в кінці липня, обговорюється дата в кінці липня. Формат – повноцінний офіційний візит Президента України до США... в рамках якого буде не лише зустріч с Байденом, а й низка інших заходів", - повідомив міністр.
За словами Кулеби, до США вирушить велика українська делегація, "тому що дуже широкий порядок денний, багато питань".
"Ми дуже ретельно готуємо цей візит, ми вже працюємо над ключовими елементами програми, але головне – ми вже працюємо над ключовими домовленостями. Тому що у Президента Зеленського завжди установка – що ми не займаємося політичним туризмом, не їздимо просто так, а їдемо за результатами. Ми вже активно працюємо з американською адміністрацією, щоб цей візит був максимально результативний для України", - зазначив глава МЗС.
Як повідомляв Укрінформ, 7 червня Зеленський і Байден провели телефонні переговори, під час яких американський лідер запросив українського колегу відвідати Білий дім.