Без «захмарних» надбавок: Шмигаль анонсував зміни в оплаті праці посадовців

В уряді працюють над законопроєктом щодо реформування оплати праці держслужбовців та унеможливлення виплати надбавок посадовцям за суб'єктивним принципом.

Як передає Укрінформ, про це Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль написав у Телеграмі.

Уряд робить важливі кроки для завершення реформи держуправління... готується законопроєкт щодо реформування системи оплати праці держслужбовців на основі класифікації посад. Це унеможливить виплати надбавок посадовцям за суб'єктивним принципом та підвищить престиж держслужби", - написав Шмигаль.

Він додав, що ефективність у роботі державних службовців має бути на першому місці. Також Шмигаль нагадав, що межах реформи держуправління гранична чисельність державних службовців Центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних підрозділів повинна зменшитись приблизно на 10%.

Шмигаль також розповів, що ключові кроки у реалізації реформування держслужби він обговорив під час наради з Секретаріатом Кабміну, Міністерством фінансів, Мінцифрою та Національним агентством з питань державної служби. Глава уряду зауважив, що саме ці чотири відомства стануть першими, де буде запроваджена нова фінансова модель системи оплати праці, а згодом її поширять й у інших державних установах.

Як повідомляв Укрінформ, у квітні цього року Шмигаль заявив, що кількість посад державних службовців зменшиться на 10% у другому півріччі цього року в рамках скорочення надлишкових посад та реформи державного управління.