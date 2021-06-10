МЗС України і Угорщини відзначили позитивну динаміку «освітнього» діалогу

Представники зовнішньополітичних відомств України та Угорщини відзначили позитивну динаміку діалогу з питань освітньої реформи в Україні і домовились розпочати підготовку засідання Змішаної українсько-угорської комісії з питань забезпечення прав національних меншин.

Про це повідомляє Посольство України в Угорщині за підсумками українсько-угорських політичних консультацій у Києві на рівні заступників міністра закордонних справ України Василя Боднара та державного секретаря міністерства зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Андраша Барані.

Зазначається, що сторони обговорили реалізацію домовленостей керівників зовнішньополітичних відомств України та Угорщини, скоординували подальші кроки з метою розвитку співробітництва в політичній, безпековій, торговельно, енергетичній, гуманітарній сферах та в рамках міжнародних організацій.

"Співрозмовники позитивно відзначили динаміку діалогу з питань освітньої реформи в Україні, зокрема щодо забезпечення освітніх прав угорської національної меншини в Україні та української національної меншини в Угорщині. Сторони підготували до підписання угоди про взаємне визнання документів про освіту та наукові ступені. Дипломати також домовились розпочати роботу з підготовки засідання Змішаної українсько-угорської комісії з питань забезпечення прав національних меншин", - йдеться у повідомленні.

Заступник міністра та державний секретар приділили особливу увагу підготовці засідання Спільної міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва під головуванням міністрів закордонних справ і продемонстрували спільність підходів щодо ризиків і загроз, які несе для двох держав і Європи в цілому будівництво газопроводу "Північний потік- 2".

Боднар наголосив на важливості активізації політичного діалогу на найвищому рівні та підтвердив запрошення Угорщині взяти участь в інавгураційному саміті Кримської платформи та заходах з нагоди 30-ї річниці Незалежності України.

Барані відзначив, що Угорщина підтримує територіальну цілісність та суверенітет України у міжнародно визнаних кордонах, її європейський та євроатлантичний вибір.

Делегації також обговорили стан і перспективи реалізації спільних проєктів з розбудови прикордонної інфраструктури та будівництва пунктів пропуску на українсько-угорському кордоні.

"Сторони домовилися, що до кінця червня експерти двох країн проведуть спільний комплексний огляд мосту через річку Тиса в пункті пропуску "Чоп-Загонь" з метою започаткування його капітальної реконструкції. Вони приділили окрему увагу співпраці в питанні будівництва нових пунктів пропуску "Велика Паладь-Надьгодош", "Дийда-Берегдароц" та об’їзної дороги навколо міста Берегово", - поінформували у посольстві.

Заступник очільника МЗС підтвердив пропозицію української сторони провести в серпні цього року в Закарпатській області засідання Спільної міжурядової українсько-угорської комісії з питань транскордонного та прикордонного співробітництва.

Сторони також позитивно відзначили започаткування в березні 2021 року діяльності українсько-угорської Змішаної комісії з питань контролю прикордонного руху.

Як повідомляв Укрінформ, 12 травня в Будапешті (Угорщина) відбулося друге засідання українсько-угорської міжвідомчої робочої групи з питань освіти під співголовуванням заступника міністра освіти і науки України Віри Рогової та державного секретаря Міністерства зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Оршої Пачай-Томашіч.

Фото: МЗС