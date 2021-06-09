Комітет рекомендує Раді підтримати законопроєкт про основи національного спротиву

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендує парламенту ухвалити в першому читанні президентський законопроєкт "Про основи національного спротиву" (№5557).

Як передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу Комітету ВР, відповідне рішення було ухвалено на засіданні 9 червня.

"За результатами розгляду проєкту закону про основи національного спротиву (№ 5557) та проєкту закону про внесення зміни до статті 1 Закону України "Про чисельність Збройних сил України" щодо збільшення чисельності Збройних сил України у зв'язку із прийняттям Закону "Про основи національного спротиву" (№ 5558) Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду у першому читанні прийняти законопроєкти за основу", – йдеться в повідомленні.

Голова Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич підкреслив, що президентський законопроєкт № 5557 передбачає розбудову потужної територіальної оборони та створення руху опору, які разом із підготовкою громадян України до захисту держави сформують систему національного спротиву.

Очолить територіальну оборону Президент як Верховний головнокомандувач, а керуватиме її діяльністю головнокомандувач ЗСУ через командувача військ територіальної оборони.

Територіальна оборона вестиметься по всій території України поза межами бойових дій, а рух опору – на можливій тимчасово окупованій території.

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«Це суттєво посилить обороноздатність, а потенційний агресор знатиме, що у кожній області та районі є організовані підрозділи, які будь-коли готові дати відсіч», – переконаний Завітневич.

Як повідомляв Укрінформ, 25 травня Президент України Володимир Зеленський подав на розгляд Верховної Ради законопроєкти №5557 "Про основи національного спротиву" та №5558 "Про внесення зміни до статті 1 Закону України "Про чисельність Збройних сил України" щодо збільшення чисельності Збройних сил України у зв'язку із прийняттям Закону "Про основи національного спротиву".