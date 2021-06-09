США поділяють позицію, що без України не можна вирішувати питання, які її стосуються - Єрмак

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак переконаний, що США додержуватимуться принципової позиції щодо підтримки суверенітету й територіальної цілісності України під час зустрічі Президента США Джо Байдена з російським лідером Володимиром Путіним 16 червня у Женеві.

Як передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу Президента, про це Єрмак сказав у ході робочої поїздки глави держави Володимира Зеленського на Донеччину.

«Зустріч Джо Байдена і Володимира Путіна є дуже важливою. Думаю, весь світ спостерігатиме за нею. Декілька днів тому Президент Джо Байден зателефонував Президенту Володимиру Зеленському, щоб обговорити всі питання, зокрема щодо цієї зустрічі з президентом Росії й позиції США на цій зустрічі. Адже Сполучені Штати є стратегічним партнером України, який завжди підтримує територіальну цілісність і суверенітет нашої країни. Це ж Президент України почув і під час цієї розмови з Президентом США. Ця позиція є принциповою й непохитною», – зазначив Єрмак.

Керівник Офісу глави держави наголосив, що розглядати й вирішувати без України будь-які питання, що стосуються України, нелогічно, неможливо, це не відповідає інтересам нашої країни, і він абсолютно впевнений, що таку позицію поділяють її партнери.

Говорячи про ситуацію на сході, Єрмак зазначив, що, на щастя, за останні дні спостерігається певне зниження напруги на лінії зіткнення.

«Менше стріляють, менше провокацій, і, як результат, уже впродовж кількох днів у нас немає жодного загиблого. Але говорити, що це така масштабна тенденція, поки що дуже рано», – зауважив він.

Єрмак нагадав, що представники України в Тристоронній контактній групі та в Нормандському форматі за останній час декілька разів спробували домогтися підписання спільного документа, який би офіційно говорив про повернення до повного режиму припинення вогню на сході, але, на жаль, цього досі не сталося.

Як повідомляв Укрінформ, 7 червня Зеленський і Байден провели телефонні переговори, що були заплановані, як підкреслили в Білому домі, як спілкування з українським лідером перед тим, як Байден вирушить до Європи та зустрінеться з Путіним у Женеві.