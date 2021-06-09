Якби вибори були в неділю: українці назвали лідерів президентських перегонів

Більшість українців проголосували б за чинного главу держави Володимира Зеленського на виборах Президента, якби голосування відбулося найближчої неділі.

Як передає Укрінформ, про це свідчать результати соціологічного дослідження Центру "Социс".

20,9% респондентів серед усіх опитаних підтримали б кандидатуру Зеленського. За Петра Порошенка проголосували би 12,4%, за Юлію Тимошенко - 9,1%, за Ігоря Смешка - 7,2%, за Юрія Бойка - 6,8%.

Серед тих, хто буде голосувати і визначився з вибором, Зеленського підтримали б 28,1% опитаних, Порошенка - 16,7%, Тимошенко - 12,2%, Смешка - 9,6%, Бойка - 9,2%.

Не підуть на вибори 10,1% респондентів, не визначились з вибором 15,7%.

Опитування проводилося 28 травня - 3 червня методом CATI - телефонне інтерв'ю з використанням комп'ютера. В опитуванні взяли участь 2 тисячі респондентів.