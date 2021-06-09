Суд відмовив брату Єрмака у стягненні з Лероса моральної шкоди в одну гривню

Печерський райсуд столиці відмовив брату голови Офісу Президента Денису Єрмаку у задоволенні позову про захист честі, гідності і ділової репутації до позафракційного народного депутата Гео Лероса.

Як передає Укрінформ, відповідна інформація оприлюднена у Єдиному реєстрі судових рішень.

«У задоволенні позову Особа_1 до Особа_2 про захист честі, гідності та ділової репутації – відмовити», - йдеться у резолютивній частині рішення.

Рішення суду може бути оскаржене шляхом подання апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня складення повного тексту судового рішення.

Зазначається, що позивач просив спростувати поширену депутатом наступну інформацію: «Особа_4 через своего брата барыжит государственными должностями, внедряет свою программу в правоохранительные структуры и оборонку(привет из рф), ну и конечно заработок на государстве».

У мотивувальній частині йдеться, що суд, ухвалюючи рішення, повинен визначати характер інформації та з`ясовувати, чи є вона фактичним твердженням, чи оціночним судженням, які не підлягають спростуванню.

Суд також вказав, що надані позивачем скрін-шоти інтернет-сторінок не засвідчені відповідно до вимог законодавства щодо оформлення документів, а тому суд не може прийняти їх як доказ.

«До того ж, із наданих скріншотів не вбачається порушення особистих немайнових прав позивача, у публікації не вказано про будь-які конкретні дії позивача, а лише зазначено про певну причетність позивача до дій його брата», - йдеться у рішенні.

Крім того, суд звернув увагу, що позивач не надав підтвердження того, що сторінка Гео Лероса у Фейсбуці є його «офіційною сторінкою» у соціальній мережі.

Зрештою суд дійшов висновку, що позовна заява в цій частині не підлягає задоволенню.

Також суд відмовив Єрмаку у стягненні з Лероса моральної шкоди у розмірі 1 гривня.

Інформацію про програний Денисом Єрмаком позов підтверджує і юридична компанія "Міллер", яка представляла інтереси Гео Лероса в суді.

Як повідомляв Укрінформ, брат очільника Офісу Президента Андрія Єрмака Денис у вересні 2020 року подав позов про захист честі, гідності та ділової репутації після оприлюднення так званих "плівок Лероса". На записах йшлося про корупційні схеми в столиці.