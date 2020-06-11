Зеленський назвав брата Єрмака "болтуном", а нардепа Лероса - "аферистом"

Президент Володимир Зеленський вважає, що брат керівника Офісу Президента Андрія Єрмака Денис, який став фігурантом записів про можливу корупцію під час призначення на посади, грошей не брав і є "болтуном".

Про це глава держави розповів у інтерв'ю "Українській правді".

"Він точно нічого не взяв. Він не взяв грошей. Я не уявляю, що Єрмак собі б зробив, якби його брат десь щось взяв... А він нічого не брав. А як його затягнули… Він просто болтун. Я вважаю, болтун. Я вважаю, що це неправильно, що це його велика помилка", - зазначив Зеленський у відповідь на питання щодо Дениса Єрмака.

Він також запевнив, що Денис Єрмак завжди хотів "якось допомагати".

"Він (Денис Єрмак - ред.) же такий, знаєш, війна – побіг в АТО, воював там, допомагав, там він волонтер. Тут щось не те в Укрзалізниці – давай знайдемо нормальних людей. Ну він така людина", - сказав Президент.

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Він також розповів, що з керівником ОП Андрієм Єрмаком наразі має довірливі стосунки.

Водночас Зеленський назвав народного депутата Гео Лероса , який опублікував записи з нібито Денисом Єрмаком, "аферистом".

"Мені його (Лероса - ред.) привів Кирил (Тимошенко - ред.) з Богданом (ексголовою ОП - ред.). Вони сказали, що нормальний парєнь. Я сказав – добре. Це про довіру. Ти ж запитував про довіру. Я довіряю, і Кирил йому довіряв", - прокоментував Зеленський те, що Лерос був його радником.

Як повідомлялося, наприкінці березня народний депутат від фракції "Слуга народу" Гео Лерос опублікував серію відео, де людина, схожа на рідного брата керівника ОП Дениса Єрмака, проводить переговори про нібито працевлаштування за хабар на різні високі посади невідомих людей.