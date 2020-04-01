Брат Єрмака визнає, що це він на "відео Лероса", однак вважає скандал спецоперацією

Брат голови Офісу Президента України Андрія Єрмака Денис Єрмак визнав, що це саме він фігурує на оприлюднених народним депутатом від "Слуги народу" Гео Леросом відео, але вважає це спецоперацією з дискредитації керівника Офісу Президента.

Про це він заявив на своїй сторінці у Facebook.

"Хто писав ці плівки мені, на жаль, невідомо, а дуже прикро, тому що робити «нарізку» із вирваним контекстом – це вже проходили багато багато людей. Хто під мене «підкладав» деякі «торпеди» та з якою ціллю, та ще й використовуючи спеціальне складне обладнання – не знаю, але зрозуміло, що це спрямована атака на мого брата Андрія Єрмака, який дуже заважає певним олігархам та особливо російським спецслужбам", - заявив він.

Єрмак додав, що визнає, що на плівках був саме він, але підкреслив, що на них зафіксовано його зустрічі з різними людьми, які пропонують різноманітні проєкти та ідеї, а також висвітлюють існуючі проблеми і корупційні схеми, які є у відповідних структурах.

"Той факт, що мій брат працює в Офісі Президента, не має обмежувати мої законні права на трудову діяльність. Я український громадянин і свої права знаю... На плівках я зустрічаюсь із різними людьми, які пропонують різноманітні проєкти та ідеї, а також висвітлюють існуючі проблеми і корупційні схеми, які є в відповідних структурах", - заявив він.

Він називає публікацію цих плівок "діями, спрямованими на підрив державної влади".

"Я так розумію, що в рамках спецоперації по дискредитації державного діяча (мого брата) це буде продовжуватися, але в Україні є закон, який чітко розділить суто журналістську діяльність та дії, які спрямовані на підрив державної влади", - заявив Денис Єрмак.

Як повідомлялося, 29 березня народний депутат Гео Лерос (фракція "Слуги народу") опублікував у Facebook кілька відео, на яких брат глави ОП Андрія Єрмака обговорює зі співрозмовниками нібито питання призначення на державні посади.

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак звернувся у зв’язку із оприлюдненим відео з його братом Денисом до Служби безпеки та Державного бюро розслідувань, оскільки, за його словами, йдеться про сплановану акцію і питання національної безпеки.

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький порушив кримінальну справу за зверненням народного депутата Гео Лероса щодо отримання хабарів під час призначення на державні посади.

ДБР порушило кримінальну справу за заявою Єрмака щодо поширення матеріалів про нібито продаж державних посад.