РФ використовує корупцію для підриву демократії в Україні – голова Гельсінської комісії США
Про це заявив американський сенатор від штату Меріленд, голова Гельсінської комісії США Бен Кардін на Міжнародному форумі Democracy in Action: Zero Corruption Conference, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Росія використовує корупцію, щоб підірвати демократичний розвиток України… Росія застосувала таку саму тактику до багатьох інших країн, як і Китай», - заявив Кардін.
За його словами, для подолання корупції зусиль самої лише України недостатньо, потрібні спільні дії всіх, хто захищає демократію, права людини та верховенство права у світі.
«Критично важливо, щоб США та наші союзники чинили опір (корупції – ред). Це означає побудову стійкішої фінансової та правової системи, прицільну роботу з клептократами за кордоном та допомогу іншим країнам щодо встановлення верховенства права», - сказав Кардін.
Сенатор додав, що для цього в Конгресі США створили об’єднання “Проти міжнародної корупції та клептократії”, куди увійшли представники обох партій.
«Конгрес перебуває на шляху визнання корупції як загрози національній безпеці та створення засобів для боротьби з нею. Ми з нетерпінням чекаємо співпраці з нашими партнерами з метою подолання корупції», - резюмував Кардін.
Як повідомляв Укрінформ, співголова Групи дружби Конгресу США з Україною Крістофер Мерфі у відеозверненні під час міжнародної конференції Democracy in Action: Zero Corruption Conference ("Демократія в дії: Нульова корупція") заявив, що Кремль розраховує, що Україна не зможе досягти прогресу в антикорупційних реформах.
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