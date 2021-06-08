РФ використовує корупцію для підриву демократії в Україні – голова Гельсінської комісії США

Російська Федерація використовує корупцію для підриву демократичного розвитку України та інших держав.

Про це заявив американський сенатор від штату Меріленд, голова Гельсінської комісії США Бен Кардін на Міжнародному форумі Democracy in Action: Zero Corruption Conference, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Росія використовує корупцію, щоб підірвати демократичний розвиток України… Росія застосувала таку саму тактику до багатьох інших країн, як і Китай», - заявив Кардін.

За його словами, для подолання корупції зусиль самої лише України недостатньо, потрібні спільні дії всіх, хто захищає демократію, права людини та верховенство права у світі.

«Критично важливо, щоб США та наші союзники чинили опір (корупції – ред). Це означає побудову стійкішої фінансової та правової системи, прицільну роботу з клептократами за кордоном та допомогу іншим країнам щодо встановлення верховенства права», - сказав Кардін.

Сенатор додав, що для цього в Конгресі США створили об’єднання “Проти міжнародної корупції та клептократії”, куди увійшли представники обох партій.

«Конгрес перебуває на шляху визнання корупції як загрози національній безпеці та створення засобів для боротьби з нею. Ми з нетерпінням чекаємо співпраці з нашими партнерами з метою подолання корупції», - резюмував Кардін.

Як повідомляв Укрінформ, співголова Групи дружби Конгресу США з Україною Крістофер Мерфі у відеозверненні під час міжнародної конференції Democracy in Action: Zero Corruption Conference ("Демократія в дії: Нульова корупція") заявив, що Кремль розраховує, що Україна не зможе досягти прогресу в антикорупційних реформах.

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