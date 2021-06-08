СБУ провела обшуки у засновників «Партії Шарія»

У засновників громадської організації «Партія Шарія» проведено обшуки.

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає Укрінформ.

«Співробітники Служби безпеки України провели обшуки у засновників громадської організації «Партія Шарія», причетних до розповсюдження у столичному регіоні агітаційних матеріалів, спрямованих на зміни меж території або державного кордону України і на порушення порядку, встановленого Конституцією України», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, обшуки проводились за адресами фактичного проживання двох фігурантів справи: у столиці та у Бучанському районі на Київщині.

Під час проведення процесуальних дій правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, мобільні термінали, які використовувались у протиправній діяльності, печатку «Партії Шарія» та банківські карти.

Крім того, проведено обшуки у типографії, розташованій у Вінниці, де представники громадської організації друкували продукцію антиконституційного характеру, заявили у спецслужбі.

У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури.

Як повідомлялося, 31 травня в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Литва анулювала всі документи блогера Анатолія Шарія. За даними ЗМІ, Шарія оголосили персоною нон грата 10 травня 2021 року.

16 лютого Шарію було повідомлено про підозру за двома статтями КК - ч. 1 ст. 111 (Державна зрада) і ч. 1 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

22 лютого Шарій був викликаний для проведення слідчих дій, але не з'явився. Його неявку СБУ трактує як переховування від слідства. Тому Шарія та його адвоката СБУ запросила на 25 лютого для ознайомлення з матеріалами провадження, які служили для повідомлення підозри Шарію.

Крім того, 22 лютого кандидат від «Партії Шарія» Валентин Рибін заявив, що Шарій перебуває на території ЄС і має статус біженця.

25 лютого в СБУ повідомили, що блогера Анатолія Шарія, який підозрюється в зраді, оголошено в державний розшук.

У березні Шарія внесено в базу розшуку Міністерства внутрішніх справ України. Суд дозволив правоохоронцям його затримати.

Фото: СБУ