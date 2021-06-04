Україна та ЄС започаткували діалог з кібербезпеки

Україна та Європейський Союз розпочали діалог з питань кібербезпеки і цифрової трансформації.

Як передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу МЗС, перший раунд кібердіалогу відбувся 3 червня.

«Україна та ЄС підтвердили свою відданість глобальному, відкритому, стабільному та безпечному кіберпростору, який повністю відповідає принципам верховенства права, у якому права осіб однаково захищені у мережі та поза її межами, і в якому безпека, економічний розвиток, процвітання і єдність вільних і демократичних суспільств заохочуються і належним чином захищені», - зазначається у спільній заяві сторін.

У ході першого раунду кібердіалогу Україна та Євросоюз надали інформацію про інституційну структуру і повноваження органів у сфері кіберпростору. Окрім того, були обговорені останні напрацювання у розробці відповідних політик та законодавчих ініціатив, включаючи оновлення Директиви ЄС про безпеку мережевих та інформаційних систем (Директива NIS), і зусилля України у розробці політик і законодавства у сфері кібербезпеки, узгоджених із правовою та інституційною базами ЄС.

Під час зустрічі сторони також порушили питання цифрової трансформації та діяльності з розбудови спроможностей, які сприяють кіберстійкості та боротьбі з кіберзлочинністю в Україні та світі. Сторони підкреслили важливість кібербезпеки як необхідного елемента забезпечення довіри до зусиль з цифрової трансформації та продемонстрували відданість активізації підтримки в цій сфері.

Учасники підкреслили необхідність розвитку діалогу з кібербезпеки і досягнення практичних результатів співпраці.

Як поінформували в МЗС, співголовуючими з боку ЄС виступили директор з питань безпеки та оборонної політики Європейської служби зовнішньої діяльності Йоганнек Белфорт та начальник відділу кібербезпеки і політики цифрової приватності – заступник директора генерального директорату Європейської Комісії з цифрового суспільства, довіри і безпеки Якуб Боратинський, а з української сторони – директор департаменту ЄС і НАТО Міністерства закордонних справ України Марина Михайленко. Низка держав-членів ЄС виступили як спостерігачі.