Уряд схвалив проєкт угоди про безвіз із Перу

Кабінет Міністрів схвалив проєкт угоди з урядом Республіки Перу про скасування візових вимог для короткострокового перебування строком до 90 днів протягом 180 днів.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, відповідне розпорядження було ухвалено на засіданні уряду 2 червня без обговорення.

"Схвалити проєкт угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Перу про скасування візових вимог для короткострокового перебування", - йдеться у документі.

Як зазначається у пояснювальній записці, у проєкті Угоди передбачається, що громадяни України і Перу можуть в'їжджати, виїжджати, прямувати транзитом і перебувати без віз на території держави іншої сторони строком до 90 днів протягом 180 днів.

Водночас проєкт Угоди містить положення, яке дозволяє кожній зі сторін застосовувати до громадян держав іншої сторони своє національне законодавство, якщо воно встановлює більш сприятливі умови для в'їзду та перебування. Завдяки цій нормі для громадян України зберігається можливість здійснення туристичних поїздок до Перу строком до 183 днів.

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Республіка Перу в 2003 році в односторонньому порядку скасувала візові вимоги для в'їзду та перебування на території держави строком до 183 днів для громадян 97 держав, у тому числі України, на підставі документів, що підтверджують туристичний характер подорожі.

Як повідомив у Твіттері міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, Україна розширить безвіз із Перу на всі типи подорожей: бізнес, навчання, культурний обмін, поїздки ЗМІ (туристичний безвіз для українців вже діє), а також дозволить безвізовий в’їзд для громадян Перу.