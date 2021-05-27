Євросоюз посилив вимоги до заявників на шенгенську візу

Рада ЄС у четвер ухвалила рішення про подальше вдосконалення європейської Візової інформаційної системи (VIS) та запровадження ретельнішої перевірки для людей, що подають заявки на отримання шенгенських віз.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться в інформації, що оприлюднена у четвер на сайті Європейської Ради.

«У відповідь на зростання викликів у сферах міграції й безпеки, ЄС вдосконалює Візову інформаційну систему (VIS), інструмент, що дозволяє компетентній владі країн-членів реєструвати та перевіряти персон, які подають заявки на отримання короткотермінових віз для в’їзду в Шенгенську зону. Сьогодні Рада ЄС ухвалила регуляторні правила, що доповнюють VIS. Цей правовий акт має бути ухвалений Європарламентом до публікації в Офіційному журналі ЄС», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, метою нововведень є подальше зміцнення заходів безпеки під час процедури розгляду заявок на короткотермінові шенгенські візи, включення довгострокових віз та дозволів на проживання у базу даних VIS, забезпечення взаємосумісності Візової інформаційної системи з іншими спорідненими системами та базами даних Євросоюзу.

Протягом минулих років ЄС провів значну роботу з удосконалення системи контролю за в’їздом до Шенгенської зони, зокрема, шляхом ухвалення системи авторизації подорожей (ETIAS), системи обліку в’їздів/виїздів та забезпеченням взаємосумісності та взаємодії між базами даних. Покращення системи VIS є ще одним кроком у цьому напрямку, що дасть змогу своєчасно ідентифікувати персон, які можуть потенційно нести загрозу безпеці ЄС та його громадян, або ризики порушення міграційних правил Євросоюзу.

Нові правила передбачають, що до єдиної бази даних VIS включатимуться не лише дані про надання короткотермінових віз, але також рішення про видання довгострокових віз та дозволів на проживання, оскільки ці документи дозволяють вільне переміщення в межах Шенгенської зони. На додаток, ця база даних міститиме скановані копії документів на подорожі з біометричними даними.

Це дасть змогу під час розгляду заявок на візу або на дозвіл для проживання перевіряти особу відразу за всіма згаданими базами даних та автоматично порушувати поглиблений розгляд справи, якщо у будь-якій із цих баз даних будуть зафіксовані порушення або невідповідність даних.

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Як повідомлялося, Візова інформаційна система ЄС діє з 2011 року. Громадяни України з 11 червня 2017 року користуються правом безвізових поїздок до ЄС.

До кінця 2021 року Європейський Союз запровадить так звану Європейську систему інформації про подорожі та авторизації (ETIAS), дія якої поширюватиметься також на треті країни, що мають безвізовий режим поїздок до ЄС.

Це означає, що перед поїздкою до ЄС володар українського паспорта буде зобов’язаний пройти просту процедуру реєстрації на спеціальному сайті та одноразово сплатити адміністративний збір у 7 євро, в еквіваленті. Така реєстрація буде чинною протягом наступних 3 років та передбачатиме можливість багаторазових поїздок до країн Євросоюзу.

Єврокомісія окремо наголошує, що введення в дію системи реєстрації ETIAS не означає повернення до візового режиму поїздок до ЄС.