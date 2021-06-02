У Раді створили ще два міжфракційні об'єднання

У Верховній Раді створено міжфракційне депутатське об'єднання "За ратифікацію Стамбульської конвенції", яке очолив голова Комітету ВР з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко.

Про це оголосив перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук під час пленарного засідання парламенту в середу, передає кореспондент Укрінформу.

"Повідомляю про створення у Верховній Раді України дев'ятого скликання міжфракційного депутатського об'єднання "За ратифікацію Стамбульської конвенції", - сказав Стефанчук.

Він додав, що головою МФО обрано Олександра Мережка.

Крім того, перший віцеспікер повідомив про створення у Верховній Раді ще одного міжфракційного об'єднання "Запорізька ініціатива", яку очолив народний депутат Геннадій Касай (фракція "Слуга народу").

Як повідомляв Укрінформ, у квітні генпрокурор Ірина Венедіктова підписала офіційну позицію Офісу генпрокурора щодо відсутності будь-яких перешкод в Україні для запуску процедури ратифікації Стамбульської конвенції.

Стамбульська конвенція - це міжнародний юридичний обов’язковий акт під егідою Ради Європи, який охоплює питання, пов’язані з насильством проти жінки (покарання й переслідування злочинців, захист і допомога жертвам, запобігання та протидія насильству як соціальному явищу).