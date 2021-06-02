Разумков відкрив Раду, у залі - 200 депутатів

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков відкрив пленарне засідання парламенту.

У сесійній залі зареєструвалося 200 народних депутатів, передає кореспондент Укрінформу.

"Пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим", - сказав Разумков.

Як повідомлялося, на пленарному засіданні Верховної Ради у середу, 2 червня, народні депутати планують розглянути в першому читанні проєкти законів №5122, №5122-1, №5122-2 "Про внесення змін до статті 21 Закону України "Про лікарські засоби" щодо заборони продажу лікарських засобів дітям".

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Парламентарії також мають намір розглянути питання щодо десяти ратифікацій. Зокрема, йдеться про законопроєкти №0085 "Про вихід з Угоди про основні напрями співробітництва держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав в галузі захисту прав споживачів", №0092 "Про ратифікацію Конвенції про угоди про вибір суду", №0075 "Про ратифікацію Меморандуму про взаєморозуміння між Україною та Європейським поліцейським офісом стосовно конфіденційності та забезпечення збереження інформації", №0102 "Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про фінансове співробітництво".

Крім цього, народні обранці планують розглянути у першому читанні законопроєкти №5123 та №5123-1 "Про внесення змін до статті 42-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо продажу лікарських засобів дітям", №5415 "Про внесення змін до статті 39 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" щодо врегулювання окремих питань соціального захисту медичних працівників, постраждалих від коронавірусної хвороби (COVID-19)", №5376 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні".

У другому читанні парламентарії можуть розглянути законопроєкти №3602 "Про внесення змін до частини 5 статті 45 Закону України "Про запобігання корупції" щодо усунення невизначеності обов'язків членів органів адвокатського самоврядування стосовно заповнення та подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування", №3403 "Про внесення зміни до статті 2 Закону України "Про правовий режим майна у Збройних Силах України", №3498 "Про внесення змін до деяких законів України щодо меценатської діяльності у сфері спорту".

Також для розгляду у другому читанні запропоновано законопроєкт №4113 "Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціальних гарантій осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю".