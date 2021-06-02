Кабмін планує спростити надання українського громадянства

Кабінет Міністрів планує затвердити законопроєкт щодо спрощення набуття українського громадянства іноземцями, які брали участь у захисті України, та громадянами Російської Федерації, які зазнали політичних переслідувань.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у порядку денному засідання уряду на 2 червня, опублікованому на Урядовому порталі.

Також урядовці розглянуть проєкти законів щодо встановлення тарифної квоти на ввезення на митну територію України цукру білого; про юстицію, дружню до дитини.

Крім того, члени Кабміну планують підтримати проєкт розпорядження Президента про персональний склад Міжвідомчої координаційної комісії Антитерористичного центру при Службі безпеки України.

У середу представники уряду планують затвердити програму підвищення обороноздатності і безпеки держави в частині оснащення Державної служби з надзвичайних ситуацій сучасною авіаційною технікою.

На порядку денному Кабміну також низка проєктів постанов, зокрема щодо затвердження порядку ведення Реєстру державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою; про затвердження Державної цільової соціальної програми “Молодь Україниˮ на 2021—2025 роки; утворення робочої групи з питань запровадження обов’язкового накопичувального пенсійного забезпечення тa розвитку недержавного пенсійного забезпечення.

Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський 13 серпня 2019 року указом №594/2019 вніс зміни до порядку набуття громадянства України іноземцями, які брали участь у захисті України, та громадянами Російської Федерації, які зазнали політичних переслідувань. Цим указом Президент також доручив Кабінету міністрів України невідкладно розробити та внести на розгляд Верховної Ради проєкт закону, спрямований на спрощення порядку набуття громадянства України громадянами Російської Федерації, які зазнали переслідувань через політичні переконання, та іноземцями і особами без громадянства, які брали участь у захисті України.