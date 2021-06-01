Венедіктова поки не готова прогнозувати, коли оберуть керівництво САП

Генеральний прокурор не береться прогнозувати, чи вдасться конкурсній комісії у червні завершити конкурс з обрання керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про це Ірина Венедіктова сказала, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу.

За словами генпрокурора, вона сподівалася, що оголосить переможця конкурсу на керівника САП ще на пресконференції 9 грудня – у День боротьби з корупцією. Але все склалося не так, як вона прогнозувала.

Говорячи про конкурс, Венедіктова зауважила, що Офіс генпрокурора модерує цей процес, але не може впливати на комісію.

«Учора комісія достатньо щільно пройшлася по наших кандидатах по доброчесності... Позиція прокурора САП найголовніша у правоохоронній системі. Навіть не генерального прокурора, а очільника САП. Це буде найвпливовіша людина, яка, я сподіваюся, дасть нам результат боротьби з корупцією», - зазначила генпрокурор.

Венедіктова додала, що вона дуже чекає на очільника САП, бо знає, що треба зробити, - і там, де зможе допомогти, вона це зробить.

Як повідомляв Укрінформ, заступник генерального прокурора – керівник САП Назар Холодницький оголосив про свою відставку 21 серпня 2020 року. Конкурс із обрання очільника САП стартував 25 січня.

15 лютого закінчився прийом документів від претендентів на три посади: заступника генпрокурора - керівника САП, заступника керівника САП і начальника п'ятого відділу управління процесуального керівництва підтримки державного обвинувачення та представництва у суді САП.

Станом на 18 березня у конкурсі на керівні посади у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП) залишалися 37 кандидатів. Серед них - в.о. керівника САП Максим Грищук, прокурори САП Роман Симків і Тарас Щербай, керівник підрозділу детективів НАБУ Олена Кролевецька, очільник правового парламентського комітету Андрій Костін.