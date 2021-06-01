В Офісі Президента заявляють, що конфлікту з Кличком немає

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко заявив, що немає конфлікту ОП з Київським міським головою Віталієм Кличком, а є «конфлікт Кличка з містянами».

Про це він сказав в інтерв’ю агентству “Інтерфакс Україна”, повідомляє Укрінформ.

“Ситуація в Києві загострилася до межі. Це не конфлікт Офісу Президента з Кличком, це конфлікт Кличка фактично з самим собою та містянами. Минуло вже багато років, але нічого не розвивається. Багато хто з системи КМДА приходив до нас із якимись ідеями, але сам Кличко та його заступники з ідеями не приходять, це їм не потрібно”, - сказав Тимошенко.

Заступник очільника ОП зазначив також, що до Кличка особисто як до персони і легенди України немає жодних запитань, але додав, що “якщо ти – мер, ти маєш набрати таку команду, за якої ти будеш справді легендою, тебе любитимуть, знатимуть, поважатимуть і писатимуть про тебе в підручниках історії”.

“А якщо ти не можеш набрати хорошу команду, – на жаль, значить, це проблема самого Кличка”, - вважає Тимошенко.

При цьому він висловив думку, що є два виходи, із ситуації, яка склалася в столиці.

“Виходи два: або київська влада зрозуміє, що потрібно цим займатися, або... Мер - це обирана посада, це незаперечний факт, але щодо голови Київської міськадміністрації будуть інші висновки. Але вирішувати це Президенту. Є різні варіанти, зокрема, і ухвалення законопроєкту "Про столицю", і правок до чинного закону”, - вважає заступник керівника Офісу глави держави.

Як повідомлялося, Київський міський голова Віталій Кличко 17 травня, коментуючи обшуки на комунальних підприємствах, заявив, що "події навколо міської влади останніми тижнями виглядають заангажованою акцією". Він повідомив, що столична влада "передала правоохоронцям матеріали за 316 об'єктами аудиту", і що "сьогодні перевірки і обшуки здійснюють переважно за тими матеріалами, що передали ми самі".

Фото: RFE / RL