На Банковій анонсували кадрові перестановки в деяких ОДА

Упродовж наступних двох тижнів планується зміна деяких голів обласних державних адміністрацій.

Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Кирил Тимошенко в інтерв’ю агентству "Інтерфакс Україна", повідомляє Укрінформ.

«Будуть ще заміни голів обладміністрацій найближчим часом, оскільки є проблеми з деякими областями. Відкривати такі заміни поки що рано, але це відбудеться протягом двох тижнів. Поки що шукаємо кандидатів», - зазначив він.

Тимошенко зауважив, що було змінено кадрову політику щодо голів обладміністрацій та змогли загалом «врівноважити історію з мерами».

«З ними (мерами — ред.) потрібно знаходити точки дотику, у них є свої прохання, проблеми і ми намагаємося їх вирішувати», - пояснив заступник очільника ОП.

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Він також розповів, що при відборі кадрів на посади голів ОДА «працюють знайомства з представниками регіональної влади, з тими, хто працював у системі влади, ті самі місцеві народні депутати».

«Ми справді хочемо сформувати кадровий резерв. Це проблема, тому що, крім голів адміністрацій, є питання і щодо їхніх заступників. Нам на допомогу буде формат проведення прискорених курсів в академії при президентові, куди ми набираємо людей у декілька потоків», - підкреслив Тимошенко.

У той же час він наголосив, що на рівні Офісу Президента загалом практика з призначенням на посади представників бізнесу закінчилася і «тепер це бюрократи, політики, управлінці, виконавча влада».

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 27 травня призначив Марію Чорну головою Кіровоградської обласної державної адміністрації.