Події у Білорусі не вплинуть на Нормандський формат – Меркель

Нормандський формат не залежить від подій у Білорусі, за допомогою якого Франція і Німеччина допомагають Україні зупинити російську агресію та досягнути мирного врегулювання.

Про це заявила федеральний канцлер ФРН Ангела Меркель під час спільної пресконференції з президентом Франції Емманулем Макроном, передає кореспондент Укрінформу.

"Нормандський формат не залежить від того, що відбувається у Білорусі", - сказала Меркель, відповідаючи на запитання, чи може відбутися нова зустріч у цьому форматі з огляду на напруження навколо підтримуваної Москвою Білорусі.

Канцлер заявила про рішуче засудження "того, що Лукашенко робить з опозицією та громадянським суспільством". За її словами, ЄС реагує на порушення з боку Мінська і надалі це робитиме, зокрема й шляхом запровадження цільових санкцій.

"Також важливо і далі працювати в нормандському форматі, хоча й там прогрес є дуже і дуже невеликим. Тобто, цим форматом Німеччина та Франція допомагають Україні. І це важливо", - заявила Меркель.

Глава німецького уряду також зазначала, що питання щодо нормандського формату обговорювалося під час перемовин з президентом Франції. "Ми, звичайно, обговорили і Білорусь, відносини з Росією та нашу подальшу роботу у нормандському форматі", - сказала вона.

Як повідомляв Укрінформ, 31 травня у віртуальному форматі проходило 22-ге засідання німецько-французької Ради міністрів на чолі з президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером ФРН Ангелою Меркель. Лідери країн, зокрема, обговорили боротьбу з пандемією коронавірусу та зовнішньополітичні питання.