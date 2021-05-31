Причетні до «справи Джуліані» та Burisma мають самі розповісти про свої маніпуляції – Подоляк

Причетні до «справи Джуліані» та Burisma мають самі розповісти про свої маніпуляції – Подоляк

Укрінформ
Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк вважає, що якщо хтось із колишніх українських чиновників має відношення до "справи Рудольфа Джуліані" і так званої справи Burisma, вони повинні самі про це розповісти.

Про це він заявив в коментарі, переданому Укрінформу.

"В українському політикумі точно ніхто не здивується, якщо США захочуть побачити у себе в суді всіх цих політичних суб'єктів на чолі з Порошенком, які намагалися продати якнайдорожче дезінформацію про сина Байдена і людей, які дискредитували себе і асоціювалися з Демпартією. Найбезпечнішим варіантом для України у цій ситуації буде - якщо Луценко, Порошенко й інші добровільно і чесно розкажуть про всі свої політичні маніпуляції в американській темі. Під відповідною присягою в будь-якій юрисдикції", - зазначив Подоляк.

Читайте також: Байден-молодший у мемуарах відкинув обвинувачення у справі Burisma

Він розповів, що днями в ряді американських медіа з'явилися статті про «розшукову справу Джуліані; цькування експосла США Марі Йованович; газовий кейс Burisma».

За його словами, водночас "розлогим і вкрай убивчим інтерв'ю вибухнув Юрій Луценко, який по суті обвинуватив в ряді "смертних політичних гріхів" Петра Порошенка".

"Тодішній Генеральний прокурор Юрій Луценко втягнув Україну у найбільш токсичну історію у стосунках з США з 1991 року. Навіть такі персонажі, як Лукашенко, не дозволяють собі відкрито цькувати іноземних послів. А Луценко, будучи чинним Генеральним прокурором, став фронтменом політичної атаки на тодішнього посла США Марі Йованович", - заявив радник глави ОП, нагадавши, що посла Йованович достроково відкликали з Києва.

Читайте також: Справу, де фігурував Байден, поліція закрила законно – МВС

Подоляк стверджує, що Луценко нібито як офіційна особа "щонайменше з 2017 року" контактував з Рудольфом Джуліані і його неформальними представниками, обговорюючи так звану справу Burisma.

"Логічно, що вся ця активність Луценка не могла відбуватися без відома тодішнього Президента Порошенка. Якби Луценко почав цей торг з Джуліані вже після першого туру виборів 2019 року, ще можна було б хоч якось допустити, що Порошенко про це міг не знати . Але Луценко вліз в цю історію ще у 2017 році. Звичайно, ми ще не знаємо всіх обставин - вони стануть відомими в ході відповідних процесів в США, де Джуліані - один з фігурантів. Але американські експерти по Україні вже відкрито закликають допитати ключових соратників Порошенка", - переконаний Подоляк.

Читайте також: «Плівки Деркача»: ВАКС залишив без змін рішення про закриття справи

Як повідомлялося, раніше Федеральна прокуратура Нью-Йорка в рамках розслідування проти Рудольфа Джуліані вилучила частину доказів з електронної пошти колишнього Генпрокурора України Юрія Луценка і ексглави Фіскальної служби Романа Насірова.

Джуліані протягом кількох років працював особистим адвокатом експрезидента США Дональда Трампа. Він фігурував в розслідуванні Конгресу США, а також правоохоронних органів у контексті його переговорів з сумнівними персонами в Україні. Тоді Джуліані були висунуті офіційні обвинувачення, крім того, він сам заперечував будь-які порушення закону. Зараз федеральні прокурори підозрюють, що Джуліані міг порушити закони про лобіювання, коли діяв як незареєстрований іноземний агент під час роботи на Трампа.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-