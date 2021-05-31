Причетні до «справи Джуліані» та Burisma мають самі розповісти про свої маніпуляції – Подоляк

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк вважає, що якщо хтось із колишніх українських чиновників має відношення до "справи Рудольфа Джуліані" і так званої справи Burisma, вони повинні самі про це розповісти.

Про це він заявив в коментарі, переданому Укрінформу.

"В українському політикумі точно ніхто не здивується, якщо США захочуть побачити у себе в суді всіх цих політичних суб'єктів на чолі з Порошенком, які намагалися продати якнайдорожче дезінформацію про сина Байдена і людей, які дискредитували себе і асоціювалися з Демпартією. Найбезпечнішим варіантом для України у цій ситуації буде - якщо Луценко, Порошенко й інші добровільно і чесно розкажуть про всі свої політичні маніпуляції в американській темі. Під відповідною присягою в будь-якій юрисдикції", - зазначив Подоляк.

Він розповів, що днями в ряді американських медіа з'явилися статті про «розшукову справу Джуліані; цькування експосла США Марі Йованович; газовий кейс Burisma».

За його словами, водночас "розлогим і вкрай убивчим інтерв'ю вибухнув Юрій Луценко, який по суті обвинуватив в ряді "смертних політичних гріхів" Петра Порошенка".

"Тодішній Генеральний прокурор Юрій Луценко втягнув Україну у найбільш токсичну історію у стосунках з США з 1991 року. Навіть такі персонажі, як Лукашенко, не дозволяють собі відкрито цькувати іноземних послів. А Луценко, будучи чинним Генеральним прокурором, став фронтменом політичної атаки на тодішнього посла США Марі Йованович", - заявив радник глави ОП, нагадавши, що посла Йованович достроково відкликали з Києва.

Подоляк стверджує, що Луценко нібито як офіційна особа "щонайменше з 2017 року" контактував з Рудольфом Джуліані і його неформальними представниками, обговорюючи так звану справу Burisma.

"Логічно, що вся ця активність Луценка не могла відбуватися без відома тодішнього Президента Порошенка. Якби Луценко почав цей торг з Джуліані вже після першого туру виборів 2019 року, ще можна було б хоч якось допустити, що Порошенко про це міг не знати . Але Луценко вліз в цю історію ще у 2017 році. Звичайно, ми ще не знаємо всіх обставин - вони стануть відомими в ході відповідних процесів в США, де Джуліані - один з фігурантів. Але американські експерти по Україні вже відкрито закликають допитати ключових соратників Порошенка", - переконаний Подоляк.

Як повідомлялося, раніше Федеральна прокуратура Нью-Йорка в рамках розслідування проти Рудольфа Джуліані вилучила частину доказів з електронної пошти колишнього Генпрокурора України Юрія Луценка і ексглави Фіскальної служби Романа Насірова.

Джуліані протягом кількох років працював особистим адвокатом експрезидента США Дональда Трампа. Він фігурував в розслідуванні Конгресу США, а також правоохоронних органів у контексті його переговорів з сумнівними персонами в Україні. Тоді Джуліані були висунуті офіційні обвинувачення, крім того, він сам заперечував будь-які порушення закону. Зараз федеральні прокурори підозрюють, що Джуліані міг порушити закони про лобіювання, коли діяв як незареєстрований іноземний агент під час роботи на Трампа.