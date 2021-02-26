Справу, де фігурував Байден, поліція закрила законно – МВС

У Міністерстві внутрішніх справ заявляють, що українська поліція правомірно припинила розслідування у справі, де фігурував нинішній Президент США Джо Байден.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Єдиний портал органів системи МВС України.

"Кримінальне провадження №62020000000000236 було закрите 23 вересня 2020 року (а це ще за декілька місяців до проведення виборів Президента США) у зв’язку із відсутністю складу злочину", - нагадали правоохоронці.

З цим рішенням, наголосили у МВС, "не погодився заявник Віктор Шокін і його адвокати. Вони звернулися зі скаргою на дізнавача поліції в суд. Детально ознайомившись з матеріалами провадження, 25 лютого 2021 року суд виніс свій вердикт: у задоволенні скарги відмовити (справа №757/42457/20-к)".

"Поліція закрила справу на законних підставах", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, у травні 2020 року народний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали з голосами, схожими на голоси експрезидента України Петра Порошенка і тодішнього кандидата в президенти США від Демократичної партії Джо Байдена, які нібито можуть свідчити про вплив Байдена на Порошенка. Серед обговорюваних тем було підвищення тарифів, звільнення на той час генпрокурора Віктора Шокіна тощо.

Шокін заявляв, що у 2016 році його звільнили з посади генпрокурора через тиск Байдена. Шокін вважає, що причиною стало розслідування діяльності компанії Burisma, до правління якої входив син Джо Байдена - Гантер.

Адвокат Ігор Головань повідомив, що Печерський райсуд столиці зобов'язав порушити кримінальні справи відносно Порошенка і Байдена.

У Печерському райсуді заявили, що не ухвалювали рішення про порушення цих справ.

Наприкінці вересня 2020 року Нацполіція закрила справу щодо Байдена, порушену за заявою Шокіна.

3 лютого 2021 року адвокат Порошенка Ілля Новіков повідомив, що наразі два кримінальні провадження, які були відкриті щодо Порошенка і Байдена, вже закриті.

Фото: The White House