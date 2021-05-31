Наступний саміт Україна-ЄС відбудеться 12 жовтня - депутатка

На спільному засіданні комітетів Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу та з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва стало відомо, що наступний саміт Україна-ЄС відбудеться 12 жовтня.

Про це повідомила заступник голови Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу Марія Мезенцева на Телеграм-каналі, передає Укрінформ.

"На спільному засіданні комітетів євроінтеграції та зовнішньої політики було повідомлено, що наступний саміт Україна-ЄС відбудеться 12 жовтня 2021 року", - написала Мезенцева.

Як повідомлялося, у квітні заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква сказав на засіданні Комісії з питань координації виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, що запланований на серпень 2021 року саміт Україна-ЄС можуть перенести на осінь.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначав, що на саміті Україна-Європейський Союз планується обговорити на політичному рівні євроінтеграційні зусилля України та визначити подальші орієнтири співробітництва.