Росія висловила протест через спалення «картонного Кремля» під посольством у Києві

Тимчасового повіреного у справах України в Росії Василя Покотило в п'ятницю викликали до МЗС Росії, де йому висловили протест у зв'язку «з тривалими акціями біля російського посольства в Києві», які були названі «провокаційними».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє МЗС Росії.

У МЗС Росії акцію протесту 26 травня біля будівлі російського посольства в Києві було кваліфіковано як «якийсь «перформанс», в ході якого виявився заблокованим центральний вхід до посольства, лунали погрози й образи на адресу Росії і російського керівництва».

Було заявлено, що російська сторона розглядає це як порушення положень Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 року і вимагає від української сторони вжити «заходів щодо недопущення надалі подібних акцій».

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Як повідомлялося, 26 травня, до річниці оборони Донецького аеропорту, в Києві біля будівлі посольства РФ пройшла акція «Тризна за загиблими на російсько-українській війні».

Кілька десятків учасників акції, серед яких - активісти, ветерани і кримські татари, вшанували пам'ять загиблих за територіальну цілісність і незалежність України військових, а також добровольців, які загинули в боях на Донбасі.

Також учасники акції влаштували перформанс «Спалення Кремля»: на асфальті підпалили невеликий картонний макет «кремлівської стіни» (представник Нацгвардії з вогнегасником загасив вогонь).

Крім цього, учасники акції розмістили на паркані російського посольства в Києві фото, на яких зображені вбиті на Донбасі російські військові.