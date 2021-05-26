Рабінович отримав майже ₴3 мільйони процентів від Альфа-банку
Укрінформ
Співголова депутатської фракції "Опозиційна платформа - За життя" у Верховній Раді Вадим Рабінович отримав 2,991 млн гривень процентів від Альфа-банку.
Як передає Укрінформ, про це свідчить повідомлення про суттєві зміни в майновому стані депутата в Реєстрі декларацій.
Згідно з документом, Рабінович отримав кошти 18 травня від ABH Ukraine Limited, якій належить 42,3% Альфа-банку (Україна).
За даними декларації депутата за 2020 рік, він мав в Альфа-банку кілька рахунків у гривнях, євро та доларах.
Як повідомлялося, у лютому Рабінович отримав 3,1 млн гривень процентів від Альфа-банку.
За даними Комітету виборців України, Рабінович у 2020 році взяв участь тільки у 5% голосувань у Верховній Раді.
Депутат є одним із підписантів подання у так званій справі про незаконне збагачення до Конституційного Суду України.