Рабінович отримав майже ₴3 мільйони процентів від Альфа-банку

Співголова депутатської фракції "Опозиційна платформа - За життя" у Верховній Раді Вадим Рабінович отримав 2,991 млн гривень процентів від Альфа-банку.

Як передає Укрінформ, про це свідчить повідомлення про суттєві зміни в майновому стані депутата в Реєстрі декларацій.

Згідно з документом, Рабінович отримав кошти 18 травня від ABH Ukraine Limited, якій належить 42,3% Альфа-банку (Україна).

За даними декларації депутата за 2020 рік, він мав в Альфа-банку кілька рахунків у гривнях, євро та доларах.

Як повідомлялося, у лютому Рабінович отримав 3,1 млн гривень процентів від Альфа-банку.

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За даними Комітету виборців України, Рабінович у 2020 році взяв участь тільки у 5% голосувань у Верховній Раді.

Депутат є одним із підписантів подання у так званій справі про незаконне збагачення до Конституційного Суду України.