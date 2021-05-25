НАЗК направило до суду протоколи на депутатів Папієва і Рабіновича

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) направило до суду адміністративні протоколи на народних депутатів Михайла Папієва та Вадима Рабіновича (обидва - фракція ОПЗЖ) через ознаки порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє НАЗК.

Всього за минулий тиждень агентство склало та направило до суду 28 адмінпротоколів. Зокрема, за ознаками порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів складено й направлено до суду 7 протоколів стосовно таких осіб: Михайло Папієв, народний депутат України; Вадим Рабінович, народний депутат України; В'ячеслав Саулко, міський голова Переяслава (2 протоколи); Віталій Граждан, Білгород-Дністровський міський голова; Олександр Рисан, посадовець Снігурівського міжрайонного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області (2 протоколи).

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Також за ознаками порушення обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності було складено чотири протоколи щодо колишнього голови Обухівської районної ради Київської області Лариси Ільєнко.

Ще 5 протоколів НАЗК склало за ознаками несвоєчасного подання декларації без поважних причин, в тому числі щодо колишнього прокурора Генеральної прокуратури Олексія Забедюка.

Через порушення порядку подання фінансової звітності політичних партій були складені 8 протоколів щодо представників таких партій: «Соціал-демократична партія» (2 протоколи); «Республіканська християнська партія»; «Важливий кожен»; «Патріотична партія України»; «Блок Вілкула «Українська перспектива»; «Кияни передусім!»; «Опозиційний блок». Крім того, за ознаками порушення порядку надання або отримання внеску на підтримку політичної партії було складено 4 протоколи.

Як повідомлялося, у квітні НАЗК склало та направило до суду адміністративний протокол на депутата Верховної Ради Анну Скороход (депутатська група "За майбутнє") за ознаками порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.